Житель Сочи до смерти забил прохожего детским самокатом

В Центральном районе Сочи возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя, который подозревается в причинении 41-летнему мужчине телесных повреждений, повлекших его смерть. Об этом сообщает пресс-служба СК по Кубани.

Как выяснилось, второго августа этого года на улице Донской фигурант встретил мужчину, с которым у его знакомого накануне произошел конфликт.

По словам подозреваемого, оппонент стал наносить ему удары деревянной палкой. В ответ на это злоумышленник схватил находившийся рядом детский металлический самокат и несколько раз ударил им по голове и шее потерпевшего, причинив открытую черепно-мозговую травму.

Очевидцы вызвали скорую помощь, врачи госпитализировали пострадавшего, но на следующий день он скончался в больнице.

Нападавшего арестовали. Устанавливаются все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.