Дмитрий Артюхов снова сел за руль и отправился по дорогам Ямала

Уже стало традицией, когда губернатор Ямала Дмитрий Артюхов лично садится за руль автомобиля и отправляется в дальнюю поездку по региону.

В этом году, как и в прошлом, он проедет больше тысячи километров. Его путь лежит от Салехарда до Ноябрьска. При этом Дмитрий Артюхов будет останавливаться по дороге в каждом районе. Всего глава Ямала планирует посетить 10 населенных пунктов: Надым, Пангоды, Новый Уренгой, поселок Уренгой, Пуровск, Пурпе, Тарко-Сале, Губкинский, Муравленко, Ноябрьск.

Цель поездок главы Ямала - убедиться лично, насколько качественно строят и ремонтируют в округе дороги. Как идет строительство жилья и социальных объектов. Встретиться с жителями не в кабинете, а лично, причем там, где они живут. На месте глубоко вникнуть в проблемы, которые стоят перед людьми. Посмотреть, выполнено ли все то, что обещали ямальцам в ходе прошлого визита.

Кроме того, Дмитрий Артюхов посетит те точки, о которых писали ему ямальцы в рамках "честного маршрута". Отметим: свои предложения все желающие оставляют на сайте дорога89.рф и в социальных сетях главы региона.

В самом начале пути Дмитрий Артюхов уже оценил ход работ на трассе Салехард-Надым. К слову, впервые на Ямале дорожники применяют технологию холодного ресайклинга. Он позволяет производить дорожный ремонт с использованием старого покрытия как компонента нового. Специальные машины - ресайклеры - измельчают старое покрытие, в процессе вводя укрепляющие добавки и специальные добавки - стабилизаторы, которые улучшают качество дорожного основания. Работы сейчас ведутся на участке почти в пять километров. Если погода позволит, дорожники планируют завершить их до конца августа.

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

- Ставлю перед дорожниками задачу качественно провести восстановительные работы, подчеркнул Дмитрий Артюхов. -Трасса построена в сложной местности, на вечной мерзлоте, посреди болот. Мы уже видели, как она реагирует на погодные условия. Это не должно повториться. Проезд по дороге для автомобилей планируем открыть осенью. Времени у дорожников достаточно, погодные условия позволяют выполнить работы качественно.

Одновременно на дороге ведется мониторинг состояния мерзлоты. В течение нескольких лет будет проводиться мониторинг состояния грунта, после чего на трассе можно будет полностью уложить асфальт.

Поездка главы Ямала продолжается. "РГ" будет следить за ее ходом.

В тему

В прошлом году рабочая поездка Дмитрия Артюхова по муниципалитетам продолжалась десять дней. Подписчики в социальных сетях предлагали ему "честный маршрут" - проблемные объекты или территории, которые стоит посетить. Впервые губернатор использовал технологию Mentimeter, она позволила прямо на встрече провести голосование и определить, каких объектов не хватает жителям того или иного муниципалитета.

На своих страницах в соцсетях глава региона вел отчет о поездке. От подписчиков поступило почти 5,5 тысячи обращений и комментариев.