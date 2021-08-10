На Ямале создадут деревянные скульптуры сакральных животных

Что бы вы изобразили, будь в вашем распоряжении бревно? Согласитесь, не сразу и придумаешь, на ум приходит только Буратино. А вот у мастеров фестиваля фантазия поистине безгранична. Благо и творческий пласт, на основе которого предлагается творить, можно сказать, неисчерпаем. Легенды Севера веками собирали и передавали от поколения к поколению коренные народы. Старший член семьи собирал в чуме вокруг себя ребятню и часами, под волшебный отсвет огня, мог рассказывать им загадочные истории. Например, про мифический народ - "сихиртя", людей, которые живут под землей, не умеют говорить, но читают самые сокровенные мысли и могут приносить радость или беду. "Сихиртя" выходят на поверхность только ночью, рыбачить и охотиться.

Или про священную птицу ворону. Это в средней полосе России от нее только и жди беды, а здесь ворона приносит исключительно удачу, помогает семьям и детям. Ее и сегодня принято всячески задабривать, приносить ей разные лакомства, когда она прилетает на Север. Да-да, для Крайнего Севера - это птица перелетная, в сильные морозы вороны подаются туда, где теплее.

Не случайно именно этой птице решил посвятить свою работу Сергей Корольков из Салехарда. Он решил сделать большую деревянную головоломку "ворона". Мне как-то довелось держать в руках маленькую копию, и она мне показалась довольно мудреной. Какой предстанет "ворона-головоломка" в большом масштабе, узнаем в конце фестиваля.

Между тем, по проступающим образам части работ уже сейчас видно, что они будут изображать медведя. Это еще одно священное могущественное животное на Севере, почти бог. Захочет медведь - будет богатой охота и рыбалка, не захочет - придет охотник без добычи. Местные народы и сегодня поклоняются косолапому. Интересно, что деревне Русскинской в Югре есть музей природы, к чучелу медведя, разместившемуся в одном из его залов, в священные дни приходят ханты и манси. Этот зверь имеет для них особое сакральное значение: он считается первопредком, и слушаться его нужно беспрекословно.

К слову, не только священных животных изображают скульпторы фестиваля. В прошлом году мастер из Подмосковья изготовил, например, двухметрового комара. На этого его вдохновили полчища гнуса, которые вольготно чувствуют себя на Ямале. Чтобы кровопийцы не мешали, территорию, где работают творцы, специально обработали от комаров и мошки.

Все работы, которые будут изготовлены в ходе фестиваля, останутся на Ямале и украсят местные парки и скверы.