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Рубрика: Происшествия

На Урале 16-летний юноша спас троих детей из горящего дома

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области
Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области

В главке МЧС Свердловской области хотят наградить подростка из села Чатлык, который спас из горящего дома детей.

Фото: Главное управление МЧС России по Владимирской области
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ЧП случилось ранним утром первого августа: загорелся частный жилой дом на улице Ленина. Сначала занялась веранда, потом пламя перешло на крышу.

16-летний Сергей Тетеревков шел домой, когда заметил огонь и дым. Он сразу сказал отцу о пожаре, а сам побежал к горящему дому.

"Войти внутрь было нельзя - входная дверь уже горела. Сергей залез в дом через окно, увидел спящих детей, разбудил их и по одному эвакуировал на улицу. Когда юноша отвел ребят на безопасное расстояние, то обратил внимание на то, что огонь подходит к соседнему дому", - рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Сергей побежал туда, чтобы разбудить людей и сообщить об опасности. Дверь была заперта, но молодому человеку через щель удалось открыть засов и зайти внутрь - в комнате спали четверо детей. Сергей разбудил и тоже вывел на улицу.

Собрал всю ребятню вместе и успокаивал, пока не приехали спасатели.

"Сообщение о пожаре поступило в 4:30. Менее 10 минут потребовалось пожарным для ликвидации открытого горения. Причиной пожара стало короткое замыкание", - передает экстренное ведомство.

Сергей учится в Красноуфимском профессиональном училище №115. Сейчас главное управление МЧС области рассматривает вопрос о представлении его к награде.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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