На Урале вывели сорт груши, над которым работали 30 лет

В государственный реестр селекционных достижений РФ внесен новый сорт груши - "Радужная". Он отличается крупными, по уральским меркам, плодами: в среднем одна груша весит 120 граммов. При этом фрукт сладкий и сочный: в нем содержится всего 0,3 процента кислоты, сахар достигает 9, 5 процента, присутствует в мякоти и витамин С.

Сорт выведен специалистами Свердловской селекционной станции садоводства совместно с учеными Южно-Уральского НИИ садоводства и картофелеводства. Работа над его созданием продолжалась 30 лет.

- Первый прививочный материал перспективного образца был получен еще в 1990 году. Через 17 лет начались государственные сортоиспытания, которых спустя годы показали отличные результаты. Помимо весомых плодов, "Радужная" характеризуется хорошей зимостойкостью, что очень важно в условиях Урала, - рассказала один из авторов сорта, старший научный сотрудник Свердловской селекционной станции садоводства Галина Тарасова.

Как подтвердили многолетние наблюдения, новый сорт устойчив к главным напастям фруктовых деревьев - плодовой гнили и грушевому галловому клещу. Вызревает "Радужная" в конце лета.

Справка "РГ"

Свердловская селекционная станция садоводства, созданная в июне 1935 года, сегодня является ведущим научным учреждением Среднего Урала. Это структурное подразделение Уральского аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН. За годы работы учеными станции создано и включено в Государственный реестр селекционных достижений РФ 78 сортов плодовых, ягодных и декоративных культур, с уникальным набором хозяйственно-ценных признаков, пригодных для выращивания в различных регионах РФ, включая северные. Еще 28 сортов на данный момент проходят государственное испытание.