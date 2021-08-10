Надел на краю света: Кто готов взять бесплатный гектар в Арктике

На Ямале за первую неделю действия программы по выделению бесплатных гектаров в Арктике поступило 243 заявления. Общая площадь наделов, которые готовы раздать на краю света, так с ненецкого переводится Ямал, 17 тысяч гектаров.

Как уже сообщала "РГ", с 1 августа расширилась география регионов-участников программы по выделению бесплатных участков. Если раньше землю выделяли на Дальнем Востоке, то теперь свой надел можно получить еще и в Мурманской области, Ненецком округе, на Ямале, а также в 23 районах Красноярского края, Архангельской области, Республике Коми и Карелии.

В течение ближайших шести месяцев претендовать на участок в этих регионах смогут только зарегистрированные там жители, а с 1 февраля 2022 года - любой россиянин.

Цель программы проста - осваивать и заселять малонаселенные регионы, добиться того, чтобы с этих территорий не уезжали люди. На Ямале, например, плотность населения всего полтора человека на два квадратных километра, а территория как полторы Франции.

Чтобы гектары разбирали охотнее и быстрее власти продумали простой и прозрачный механизм. Заходишь на специальный сайт, выбираешь регион, понравившийся тебе участок на карте, бронируешь его, заключаешь в электронном виде договор и можешь паковать чемоданы. Земли, которые нельзя брать, помечены серым цветом. Это, например, заповедники, лицензированные участки, на которых расположены месторождения. Кроме того, на Ямале, например, не забронируешь участок на болоте, на землях, где ведут традиционный образ жизни коренные народы Севера и тд. Взять землю можно на всю семью, то есть по гектару на каждого, включая младенцев.

Но много ли будет желающих взять надел на краю света, кто будут эти люди, вот вопрос. Как показал опыт раздачи бесплатных гектаров на Дальнем Востоке, за пять лет действия программы земли взяли 93 тысячи человек, при том что для освоения выделили более 140 млн га. Главная проблема в том, что на этих участках практически нет инфраструктуры. Людям приходится селиться практически в чистом поле. А настоящих "буйных" мало. К тому же на Дальнем Востоке существует правило: гектар не возьмешь ближе 20 километров от больших городов. Учитывая дальневосточный опыт, применительно к Арктике программу подкорректировали, здесь разрешили брать наделы рядом с городами. Но решит ли это проблему? Как говорят местные жители, у нас даже рядом с Салехардом - столицей округа - особой инфраструктуры, кроме разве что дорог, нет. В самом богатом газом регионе страны до сих пор существует проблема и с подводом голубого топлива к домам местных жителей.

Мнения опрошенных "РГ" экспертов о бесплатных арктических гектарах разделились.

- Именно отсутствие инфраструктуры заставляет усомниться в экономической целесообразности всей этой затеи, - говорит директор Центра исследований социоэкономической динамики Института экономики УрО РАН Ольга Козлова. - Чтобы заселить территории в Арктике, нужно вложить миллиарды. Здесь в разы дороже обходится строительство дорог, содержание зданий и сооружений, чем в центральной части России. Расходы будут не сопоставимы с выгодой от всей идеи заселения. Стоит ли это того? Где будут работать эти люди? Сегодня основная масса работающих на Ямале добывают углеводороды. Этот рынок сложился, не думаю, что на месторождениях нужны дополнительные работники. В отличие от Дальнего Востока, в Арктике практически невозможно развивать и сельское хозяйство. В условиях вечной мерзлоты трактор не загонишь, картошку не вырастишь. Лето очень короткое, уже в середине августа в некоторых муниципалитетах включают отопление. Я не могу представить людей, которые устремятся в Арктику, разве что это будут какие-то одержимые романтики.

А вот кандидат экономических наук Константин Дугов с легкостью представил этих людей. Он не исключает, что возможностью получить бесплатные наделы воспользуются авантюристы.

- На Ямале, где ни копни, везде может быть газ, и землю будут брать в надежде, а вдруг когда-то из этого что-то выгорит. Вдруг да откроют нефть или газ. Бесплатно же дают, так чего бы не взять, там разберемся, - говорит эксперт.

При этом руководитель Центра развития и размещения производительных сил Института экономики УрО РАН Михаил Петров все-таки встал на защиту программы заселения.

-Только жизнь может доказать, будут ли востребованы бесплатные гектары. Как показал опыт, наделы земли оказались востребованы и на Чукотке. А ведь это тоже Крайний Север - говорит эксперт. - Если эта программа будет увязана с внутренними программами развития регионов, если будет разработаны бизнес-модели, чем можно заниматься на этих землях, тогда это может быть вполне выгодный проект. Я уж не говорю о местных жителях, возможно, им как раз не хватает этих земель для развития своего дела, постройки дома, развития каких-то проектов и т. д. По крайней мере факто того, что за первые несколько дней действия программы 243 человекам на Ямале уже написали заявление на бесплатные наделы, говорит о том, что людям это нужно.

Прямая речь

Алексей Чекунков, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики:

- Базовый принцип при определении арктических территорий, на которых будут выделяться бесплатные гектары - не нарушить ничьих интересов и повысить привлекательность участков для граждан. Земельная программа в Арктике будет использоваться как для строительства домов, так и для предпринимательства. При этом гектар - это не подарок судьбы. К нему не прилагается щука, которая легко, как в сказке, создаст на земле бизнес. Гектар - это вызов для гражданина, для семьи, решившей инвестировать в развитие собственного дела или строительство жилья свои труд, время, деньги. Мы бы хотели, чтобы Гектар в Арктике стал предпринимательским вызовом. Это марафон, а не сказка. Мы будем поддерживать активных людей, помогать тем, кто решится участвовать в программе.

Под какие цели используют бесплатную землю, по данным министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики:

- для строительства жилья - 42 процента;

- сельского хозяйства - 36 процентов;

- предпринимательства -10 процентов;

- туристического бизнеса - семь процентов;

- прочих видов деятельности - пять процентов.