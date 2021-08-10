С тюменца, разделяющего отходы, требуют деньги за вывоз несуществующего мусора

Решив вести экологичный образ жизни, Игорь Миняйло из деревни Патрушева в пригороде Тюмени и подумать не мог, что самостоятельное разделение ТКО и сдача вторсырья в пункты приема обойдутся ему в 13 тысяч рублей. Такую сумму мужчине выставили за услугу, о которой он никого не просил, а договор на обслуживание частного дома по вывозу мусора не заключал.

Игорь Миняйло: Доказываю, что не пользуюсь услугами регоператора, а мне в ответ - утилизировать отходы без вмешательства единого регоператора не имею права Фото: Ирина Комарова

Два года назад жители проголосовали за мешочный сбор отходов. Выставляют свои кули за ворота, машины регоператора забирают их по графику. Но делать, как соседи, Миняйло не желает. На протяжении шести лет он собирает, сортирует, моет и сдает в переработку стекло, картон, бумагу, некоторые виды пластика, металл, в общем, все популярные фракции, которые принимают в Тюмени от физлиц.

- Пищевые отходы, сорняки, срезанную газонную траву отправляю в компостный контейнер. Одежду отдаем многодетным семьям, погорельцам, в общем, всем нуждающимся, - рассказывает экоактивист, проводя экскурсию по участку. - За год выручаю до 10 тысяч рублей. Дело вовсе не в деньгах, а в душевном спокойствии. Приятно осознавать, что ты не бесполезен.

Но в начале 2020 года ему пришло уведомление с требованием заплатить свыше пяти тысяч рублей за вывоз отходов. "Наверное, ошибка, подумал я, ведь договора не заключил. Собрался, пошел разбираться", - вспоминает мужчина.

Оказалось, долг реален. Много месяцев он доказывал, что не пользуется услугами регоператора именно в деревне, прилагал фотографии личной сортировки мусора на территории участка, приемосдаточные акты, документы на две квартиры в городе, собственником которых является, и оплаченные там квитанции.

Ему доказывают, каждый житель должен платить, независимо от того, оказывают ему услугу или нет

- Мне писали: утилизировать отходы без вмешательства единого регоператора не имею права, более того, если утрировать те ответы, то каждый житель Тюмени и Тюменского района просто обязан платить независимо от того, оказывают ему услугу или нет, - недоумевает Игорь Витальевич.

В "Тюменском экологическом объединении" (это местный регоператор), куда "РГ" направила запрос, позиция двойственная: с одной стороны, они приветствуют "стремление граждан к экологичному образу жизни - будь то домашняя сортировка или позиция разумного потребления ресурсов". Но что касается Игоря Миняйло, настаивают: пусть платит и спит спокойно. "Отходы у Миняйло все же образуются, только выносит он их в общедоступный контейнер в городе. Значит, коммунальной услугой пользуется, и поэтому должен ее оплачивать".

То, что Миняйло ежемесячно оплачивает ТКО в двух городских квартирах, хотя там никто не прописан и не живет - жилье куплено "на вырост" детям, оказывается, не в счет. Вся семья прописана в Патрушева, но как раз в деревне оплату по сути несуществующего мусора мужчина считает бредом. Скорее всего, рано или поздно (когда долг достигнет "критической массы") его пригласят в суд. И он, быть может, проиграет процесс: в схватке человека и системы в виде единого регоператора перевес явно на стороне последнего. Но разделять мусор и он будет все равно. Сдаваться сам Игорь Миняйло не собирается.

"РГ" будет следить за развитием событий.