Степашин оценил состояние жилищно-коммунального хозяйства

Жилищно-коммунальное хозяйство в ряде регионов изношено на 60-70 процентов, заявил председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.

У нас в стране абсолютный износ инфраструктуры, еще с советских времен остались гнилые трубы", - сказал он журналистам.

Степашин напомнил, что фонд ждет заявки на финансирование от регионов. Так, Свердловская область уже получила средства на модернизацию очистных сооружений в городе Верхняя Тура.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что Фонд ЖКХ получит до 150 млрд рублей из Фонда национального благосостояния на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства - водопроводов, это очистных сооружений, канализации.