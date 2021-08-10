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Рубрика: Общество

Ученые опробовали на рыбках метод снижения тревожности у людей

Текст: Татьяна Воробьева (Екатеринбург)
Рыбки зебраданио, которых активно используют в экспериментах по поиску методик избавления человека от стресса, вновь стали объектом научного опыта. Российские ученые проверили, как иммуномодуляторы, а также их сочетание с антидепрессантом, способствуют преодолению тревожности у рыб.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ

Напомним, маленькие полосатые рыбки-зебры считаются подходящей моделью для подобных экспериментов так как, во-первых, просты в разведении и неприхотливы, а во-вторых, их геном, физиология и строение мозга довольно схожи с человеческими. Для сбора исследовательского материала биологи создали условия длительного непредсказуемого стресса у рыб, а затем "лечили" их препаратами.

Фото: iStock
Ученые обнаружили у аквариумных рыбок склонность к депрессии

"Перед началом эксперимента популяцию из нескольких десятков особей содержали в стандартных, комфортных для них условиях. Потом половину переселили в другие аквариумы, где температура воды была выше или ниже привычной, свет был слишком ярок или отсутствовал вовсе, и так далее", - пояснили суть исследования в пресс-службе Уральского федерального университета.

Через 11 недель ученые начали фармакотерапию стресса. Для этого в качестве антидепрессанта они использовали препарат флуоксетин (в медицине применяется при лечение депрессии, шизофрении, алкоголизма и так далее). А новизна методики в том, что параллельно рыбам давали еще и иммуномодуляторы: липополисахарид (полимер из клеточной стенки бактерий, который вызывает иммунную реакцию), и эйкозапентаеновую кислоту (относится к незаменимым жирным кислотам и обладает противовспалительными свойствами).

"Оказалось, что сочетание флуоксетина с эйкозапентаеновой кислотой не только восстановили спокойное поведение рыб и уровень стрессового гормона, но и повысили уровень дофамина - гормона радости. Когда же рыбкам-зебрам вместе с флуоксетином вводили липополисахарид, они, наоборот, становились более тревожными и собирались в еще более плотные косяки, чем при хроническом стрессе", - констатируют ученые.

В перспективе эти исследования помогут выработать новые методы борьбы с психическими расстройствами, которые вызывает у человека хронический стресс.

Ученые: Музыка Вивальди снижает тревожность у аквариумных рыбок
Наука Общество Наука Общество Природа Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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