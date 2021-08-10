Уральцы победили во Всероссийской олимпиаде юных геологов

Уральцы стали лидерами на Всероссийской олимпиаде юных геологов. Соревнования для знатоков горных пород и минералов среди школьников прошли удаленно из-за пандемии, но не стали менее значимыми. По словам участников XIII Всероссийской открытой полевой олимпиады юных геологов, к ней они готовились полтора года. Например, свердловским командам осваивать науки о строении Земли помогали профессора Горного университета (УГГУ), впервые принимавшего летние состязания.

- Я участвовала в ней второй раз. Конечно, надеялась на очный формат, но онлайн тоже был интересен. По направлению гидрологии мы вели практическую работу не на реке, а делали расчет по готовым данным и чертежам. Кстати, заняли первое место. За всем процессом следили камеры и волонтеры, - рассказывает участница команды Свердловской области "Рубин" Дарья Митрофанова, изучающая геологию восемь лет.

В составе каждой группы были члены клубов юных геологов - на олимпиаду заявилось 33 команды (включая семь стран ближнего зарубежья). Ребята решали задания по технике безопасности, палеонтологии, радиометрии и другие на онлайн-платформе. К примеру, в категории "геологический разрез" они устанавливали по карте природного объекта возраст пород и на бумаге чертили вертикальный рельеф.

- Участники несколько дней описывали разные данные: от геологических памятников до волновых полей, попутно осваивая цифровые технологии. Все команды показали высокие результаты, - рассказывает Евгений Петров, врио руководителя Федерального агентства по недропользованию РОСНЕДРА, организатора конкурса.

За счет удаленки число желающих проверить научные знания выросло, замечает ректор УГГУ Алексей Душин, и олимпиада вышла на международный уровень. В 2023 году ее устроят уже в Татарстане. К слову, две команды из городов Среднего Урала взяли большинство призовых мест (во всех восьми треках выбирали пятерку лидеров), а тюменские и челябинские соперники только в половине испытаний.