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Рубрика: Общество

РЭО: Отказ от излишней упаковки продуктов сократит объем отходов на 10%

Текст: Алексей Дуэль
Отказ магазинов и производителей продуктов питания от излишней упаковки мог бы сократить объем трудноперерабатываемых отходов на 10 процентов, выяснили специалисты ППК "Российский экологический оператор" (РЭО).
Фото: РЭО Фото: РЭО
Фото: РЭО

Для этого они проинспектировали полки магазинов ведущих торговых сетей и обратили внимание, в какой обертке продаются мясо, овощи и фрукты.

Фото: Игорь Дегтярёв
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Лимоны и яблоки размещают на картонной подложке, а затем заворачивают в пленку, изготовленную из неустановленного материала, обратили внимание исследователи. Вместо такой двухкомпонентной тары, которую потом очень трудно переработать, можно было бы использовать пульпекартон, сделанный из вторичных материалов, полагают они.

Огурцы и мясо продают в лотках из вспененного полистирола. Он может быть переработан только после очистки от остатков пищи, а это сильно затрудняет и повышает стоимость рециклинга. К тому же при нагревании этот материал выделяет опасное для нервной систем человека вещество - стирол. В ППК РЭО предлагают заменить опасную тару на тот же пульпекартон или вообще отказаться от использования подложки. Еще один пример, обнаруженный исследователями, - огурцы в упаковке из ПВХ, которая вредна уже тем, что из нее может выделяться хлор. Сам по себе поливинилхлорид можно превратить в изоляцию для кабелей. Однако как только на нем появляется бумажная наклейка, переработка изделия становится невозможна. Другие примеры: зелень в ПЭТ-лотках и готовые блюда в пластике с маркировкой "7", что означает невозможность его повторного использования. Для 20 процентов овощей и фруктов использована упаковка из двух-трех слоев, отмечают в ППК РЭО, считая это явно излишним.

Всего в России в год образуется 60 миллионов тонн твердых коммунальных отходов, из них на долю упаковки приходится примерно половина. К 2030 году мощности по обработке отходов увеличатся почти на 50 миллионов тонн, отметил гендиректор ППК РЭО Денис Буцаев. Для этого отрасль привлечет инвестиций на 300 миллиардов рублей. Однако, чтобы выполнить поставленную перед страной задачу, уменьшить объемы захоронения вдвое, этого будет недостаточно, считает он. Надо отказываться от излишней и трудноперерабатываемой тары. С точки зрения отрасли по обращению с отходами, оптимально было бы использовать сеточки, картонные или пластиковые лотки, фольгу (не склеивая ее с бумагой), алюминиевую тару.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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"Излишняя упаковка - барьер для всей реформы чистоты, - считает глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов. - Мы покупаем ее вместе с продуктами, чтобы потом ее увезли на захоронение. Найти альтернативу трудноперерабатываемой и многокомпонентной упаковке - это не только подход ответственного бизнеса, но гражданская позиция собственников (торговых) сетей".

Общество Экология

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