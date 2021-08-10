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Рубрика: Экономика

Россельхознадзор снял еще один запрет на ввоз яблок из Азербайджана

Текст: Александр Проценко
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Россельхознадзор сообщил, что с 10 августа разрешил ввоз на территорию России яблок еще с восьми азербайджанских предприятий, передает ТАСС.

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Решение принято на основе анализа информации агентства пищевой безопасности Азербайджана о результатах проведенного фитосанитарного мониторинга предприятий, яблок, выращиваемых на территории республики, а также под гарантии Агентства продовольственной безопасности Азербайджанской Республики

Ранее импорт в Россию томатов и яблок из Азербайджана был запрещен с 10 декабря после того, как в поставках азербайджанской продукции были обнаружены вредители: южноамериканская томатная моль и восточная плодожорка. После этого российское санитарное ведомство снимало запрет с отдельных азербайджанских предприятий после тщательных проверок безопасности поставок. В частности, с 3 марта Россельхознадзор разрешил ввоз в Россию яблок с восьми азербайджанских предприятий и томатов, производимых 19 компаниями. Данное решение также было принято под гарантии Агентства продовольственной безопасности Азербайджанской Республики, а также по итогам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов продукции, отобранных к ходе совместных видеоинспекций.

Азербайджан хотел большего. Агентство продовольственной безопасности Азербайджана сообщало, что экспортный потенциал предприятий, которым разрешено экспортировать яблоки в Российскую Федерацию, составляет 114 382 тонны, или 170,9% от 66 924 тонн яблок, экспортированных в эту страну в 2020 году. При этом экспортный потенциал предприятий, которым разрешено экспортировать томаты, составляет 224 168 тонн, или 124,5% от 179 956 тонн томатной продукции, экспортированной в Россию в 2020 году. Из Баку сообщали, что между AQTA и Россельхознадзором ведутся интенсивные переговоры о снятии ограничений. Результатом явился нынешнее разрешение на ввоз на территорию России яблок еще с восьми азербайджанских предприятий.

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