Россия и Беларусь снизят тарифы на роумнинг с осени

Россия и Беларусь договорились с 1 сентября 2021 года перейти на комфортные сниженные тарифы для роумнинговых абонентов двух стран. Об этом сообщается на сайте посольства Беларуси в РФ.

Решение было принято по итогам заседания группы высокого уровня Совета министров Союзного государства.

"В ходе заседания достигнута договоренность об окончании опытной эксплуатации каналов связи в условиях снижения ставок интерконнекта на роуминговый трафик на пространстве Союзного государства и начале применения комфортных тарифов для роуминговых абонентов Беларуси и России с 1 сентября 2021 г. на постоянной основе", - говорится в сообщении.

Кроме этого, страны порядок признания электронной цифровой подписи в электронном документе и обеспечения юридической силы электронных документов при трансграничном информационном взаимодействии в рамках Союзного государства, а также вопросы сотрудничества в сфере микроэлектроники и условиях применения электронной компонентной базы белорусского производства в России. Обсуждался и вопрос признания документов о вакцинации против COVID-19 в обеих странах.