Россия нашла ответ на "зеленую" повестку ЕС

Новости

Китай обвинил США в компрометации на почве коронавируса 00:05
В Сети певицу Светлану Лободу заподозрили в плагиате 10.08.2021
Стал известен стартовый состав "Спартака" на матч с "Бенфикой" 10.08.2021
Уникальный спортивный кластер строят на берегах реки Чермянки 10.08.2021
В России усовершенствуют систему компенсаций для пострадавших от стихии 10.08.2021
Более 37 тысяч человек в Вооруженных силах вылечились от коронавируса 10.08.2021
Дальний Восток получит деньги для закупки средств для тушения пожаров 10.08.2021
Египет запустит специальные внутренние авиарейсы для туристов 10.08.2021
В России может появиться программа прогнозирования опасных природных явлений 10.08.2021
Власти Египта установят минимальные цены в отелях 10.08.2021
Минобороны РФ будет регулярно проводить учения у границ Афганистана 10.08.2021
Поставки сжиженного газа переориентированы с экспорта на внутренний рынок 10.08.2021
В Якутию вылетел самолет ИЛ-76 для помощи в тушении лесных пожаров 10.08.2021
Губернатор Нью-Йорка уходит в отставку из-за обвинений в домогательствах 10.08.2021
Более 50 банков будут компенсировать бизнесу комиссии за быстрые платежи 10.08.2021
Лукашенко поручил выработать комплекс дополнительных мер против санкций 10.08.2021
В Москве в ночь на среду ожидается "атмосферный фейерверк" 10.08.2021
Карты платежной системы "Белкарт" начнут принимать в России 10.08.2021
В Москве экстренно госпитализирован рэпер Птаха 10.08.2021
Для оказания поддержки семьям с детьми создадут систему одного окна 10.08.2021
МакSим не сможет вернуться к творческой деятельности не меньше года 10.08.2021
В России могут ввести новый способ уплаты налогов для бизнеса 10.08.2021
Чернышенко: К 2030 году прогнозируется рост числа молодых ученых в РФ на 70% 10.08.2021
Эксперт: Афганистану уже осенью угрожает настоящий голод 10.08.2021
Минобороны к концу года получит 20 танков "Армата" 10.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 9 по 15 августа
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 9 по 15 августа
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
10.08.2021 23:44
Рубрика: Экономика

Россия нашла ответ на "зеленую" повестку ЕС

Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 180(8531)
Концепция развития водородной энергетики, принятая накануне правительством, не что иное, как собственная программа действий России в мировой климатической повестке. Нам не придется подстраиваться под правила, принятые в Евросоюзе или в других странах, и будет что противопоставить пограничным мерам углеродного регулирования. Но пока наша страна сильно отстает от того же ЕС по темпам интеграции в климатическую повестку.

Европа более десяти лет развивает солнечную и ветровую энергетику. Несмотря на то что делается это под соусом борьбы за экологию, есть здесь и экономические причины. Подавляющее большинство стран ЕС - импортеры энергоресурсов, зависящие от мировой конъюнктуры на рынке. От простой пропаганды возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в ЕС перешли к активным действиям, с 2026 года вводится пограничный углеродный сбор на наиболее углеродоемкие товары, который может сильно затронуть экспорт из России.

Фото: REUTERS
Китай планирует достигнуть углеродной нейтральности к 2060 году

Противопоставить этому можно только собственную программу по снижению выбросов CO2. Развитие солнечной и ветряной генерации в нашей стране актуально лишь для некоторых южных и прибрежных районов. В большинстве регионов генерация на основе ВИЭ слишком дорогая по сравнению с традиционным топливом, ее насаждение стало бы бременем для экономики и привело бы к росту тарифов на электричество. Выходом может стать развитие водородной энергетики.

Но для этого России с нуля придется создать новую отрасль - изобрести технологии производства, хранения и транспортировки водорода, а также сформировать спрос на него на внутреннем рынке. Планируется, что уже с 2035 года мы будем экспортировать 2-12 млн тонн водорода, а к 2050 году - 15-50 млн тонн. Отставание от Европы по времени, конечно, значительное, но это лучше, чем не делать ничего и плясать под чужую дудку. Кроме этого, создание новой отрасли загрузит работой производственные предприятия, научные и образовательные учреждения, а это хорошее подспорье для экономического роста.

Экономика Отрасли Энергетика Общество Экология

Главное сегодня

В Минобрнауки разъяснили рекомендации по вакцинации от COVID-19 студентов
Путин поручил увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии
В России могут ввести новый способ уплаты налогов для бизнеса
Власти утвердили программы для предустановки на продаваемые в России гаджеты
Россия и Беларусь снизят тарифы на роуминг с осени
Как снизить затраты на отопление загородного дома
Как не стать жертвой мошенников в WhatsАpp