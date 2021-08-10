Россия нашла ответ на "зеленую" повестку ЕС

Концепция развития водородной энергетики, принятая накануне правительством, не что иное, как собственная программа действий России в мировой климатической повестке. Нам не придется подстраиваться под правила, принятые в Евросоюзе или в других странах, и будет что противопоставить пограничным мерам углеродного регулирования. Но пока наша страна сильно отстает от того же ЕС по темпам интеграции в климатическую повестку.

Европа более десяти лет развивает солнечную и ветровую энергетику. Несмотря на то что делается это под соусом борьбы за экологию, есть здесь и экономические причины. Подавляющее большинство стран ЕС - импортеры энергоресурсов, зависящие от мировой конъюнктуры на рынке. От простой пропаганды возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в ЕС перешли к активным действиям, с 2026 года вводится пограничный углеродный сбор на наиболее углеродоемкие товары, который может сильно затронуть экспорт из России.

Противопоставить этому можно только собственную программу по снижению выбросов CO2. Развитие солнечной и ветряной генерации в нашей стране актуально лишь для некоторых южных и прибрежных районов. В большинстве регионов генерация на основе ВИЭ слишком дорогая по сравнению с традиционным топливом, ее насаждение стало бы бременем для экономики и привело бы к росту тарифов на электричество. Выходом может стать развитие водородной энергетики.

Но для этого России с нуля придется создать новую отрасль - изобрести технологии производства, хранения и транспортировки водорода, а также сформировать спрос на него на внутреннем рынке. Планируется, что уже с 2035 года мы будем экспортировать 2-12 млн тонн водорода, а к 2050 году - 15-50 млн тонн. Отставание от Европы по времени, конечно, значительное, но это лучше, чем не делать ничего и плясать под чужую дудку. Кроме этого, создание новой отрасли загрузит работой производственные предприятия, научные и образовательные учреждения, а это хорошее подспорье для экономического роста.