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Рубрика: Экономика

Россияне назвали лучшие места для событийного туризма

Текст: Елена Манукиян

Из зарубежных стран для проведения медового месяца россияне чаще всего выбирают Италию, следует из опроса, проведенного сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip, пишет RT.

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
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Отмечается, что в Италию наши соотечественники также ездят ради того, чтобы попасть на карнавал в Венецию, различные выставки.

Не менее популярным направлением считается Таиланд, где туристы из России предпочитают отмечать свадьбы и Новый год.

Как выяснилось, Париж по-прежнему выбирают романтики. Здесь многие путешественники признавались друг другу в любви, посещали концерты, выставки и праздновали дни рождения. В Испанию россияне ездят на футбольные матчи, а на Канарских островах отмечают Новый год. Еще одним популярным направлением для свадебного путешествия оказалась Турция.

Из российских городов соотечественники предпочитают Санкт-Петербург и Сочи. Для свадьбы или празднования Нового года они часто выбирают Эльбрус или Байкал.

Причем, отметить важное событие, в путешествие отправляются 58% россиян, говорится в исследовании. Свой день рождения в поездке хотя бы раз отмечали 59% опрошенных, а Новый год - 45%. В местных праздниках за границей участвовали 52% респондентов, а в поездках по стране - 9%. На выступление любимого артиста в другие города или страны ездили 33% туристов, а на спортивные соревнования - 22%.

Всего в опросе приняли участие 2,4 тысячи человек.

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