Россияне назвали лучшие места для событийного туризма

Из зарубежных стран для проведения медового месяца россияне чаще всего выбирают Италию, следует из опроса, проведенного сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip, пишет RT.

Отмечается, что в Италию наши соотечественники также ездят ради того, чтобы попасть на карнавал в Венецию, различные выставки.

Не менее популярным направлением считается Таиланд, где туристы из России предпочитают отмечать свадьбы и Новый год.

Как выяснилось, Париж по-прежнему выбирают романтики. Здесь многие путешественники признавались друг другу в любви, посещали концерты, выставки и праздновали дни рождения. В Испанию россияне ездят на футбольные матчи, а на Канарских островах отмечают Новый год. Еще одним популярным направлением для свадебного путешествия оказалась Турция.

Из российских городов соотечественники предпочитают Санкт-Петербург и Сочи. Для свадьбы или празднования Нового года они часто выбирают Эльбрус или Байкал.

Причем, отметить важное событие, в путешествие отправляются 58% россиян, говорится в исследовании. Свой день рождения в поездке хотя бы раз отмечали 59% опрошенных, а Новый год - 45%. В местных праздниках за границей участвовали 52% респондентов, а в поездках по стране - 9%. На выступление любимого артиста в другие города или страны ездили 33% туристов, а на спортивные соревнования - 22%.

Всего в опросе приняли участие 2,4 тысячи человек.