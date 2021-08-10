Россияне перестали зарабатывать на сдаче квартир в аренду

Средний уровень доходности от сдачи квартир в аренду в крупных городах России упал до 5,6%. Об этом "РГ" рассказала главный эксперт Аналитического центра Циан Виктория Кирюхина.

"Это все равно выше, чем предлагают банковские депозиты (в среднем 4,76% на июнь 2021 года)", - сказал эксперт.

При этом она напомнила, что до роста цен на недвижимости аренда приносила больший уровень дохода. В целом по городам миллионникам в 2020 году доходность была 6,3%, в 2019 году - 6,7%.

"Рынок аренды пока что не вернулся к допандемийным значениям, более того - с начала года средняя ставка показывает планомерно снижение в целом по всем городам-миллионникам", - добавила эксперт.

При этом, по словам Кирюхиной недвижимость по-прежнему остается безальтернативным инструментом для создание стабильного пассивного дохода.