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Рубрика: Власть

Сенатор: США навязчиво напоминают миру о своей суперсиле

Текст: Дмитрий Гончарук

Слова государственного секретаря США Энтони Блинкена подтверждают, что Вашингтон пытается вмешивается во внутренние дела других стран только из собственных интересов, а не для поддержки демократии. Такое мнение высказал глава Временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

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Накануне Энтони Блинкен во время выступления в университете Мэриленда заявил, что Россия и Китай публично убеждают всех в "преимуществах авторитарного видения мира" перед "демократическим подходом Соединенных Штатов", а для сохранения глобального лидерства Вашингтону "необходимо действовать".

"Видимо, без такого навязчивого напоминания миру о своей суперсиле это уже не столь очевидно, как было в конце 20-начале 21 вв., вот глава американского внешнеполитического ведомства и старается. Правда, убеждать человечество в былой мощи янки намерены не одними лишь университетскими лекциями", - приводится комментарий Климова в официальном Telegram-канале комиссии.

Сенатор напомнил, что недавно министр иностранных дел РФ Сергей Лавров осудил попытки Вашингтона и его западных партнеров дискредитировать российские парламентские выборы и заявил о том, что "на международной арене хотят подготовить почву, чтобы подвергнуть сомнению результаты наших выборов".

"Что же до упадка сил Америки, то даже Блинкен вынужденно признал: "конкуренты понемногу теснят США на мировой арене". Понемногу, это еще мягко сказано. Вот и пытается Вашингтон сдерживать своих основных "противников" (определение РФ в законе США от 2017 г.) неправомерными санкциями и грубым вмешательством в чужие суверенные дела", - заключил политик.

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