Шойгу назвал самую страшную угрозу для России

Сергей Шойгу назвал страшнейшим вызовом для России внутреннюю угрозу разложения общества в стране. Выступая на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов", он подчеркнул, что можно понять и просчитать внешние угрозы - когда нам угрожают и мы понимаем, кто угрожает и чем угрожает.

"Мы знаем, чем они вооружены, знаем, как этому противостоять, знаем, как с этим бороться", - подчеркнул он.

Вместе с тем министр отметил, что есть более страшная часть, и в последнее время или, даже десятилетия она приобретает основную опасность для любой страны.

По его словам, это внутренняя угроза. "И все это связано с тем, что постепенно разлагается общество внутри страны", - подчеркнул Шойгу.