Шойгу рассказал о планах по оснащению Вооруженных сил современным оружием

Оснащение армии современным оружием и техникой, подписание с российской "оборонкой" долгосрочных контрактов, а также ежегодный новый набор в армию контрактников стали основными темами прошедшего в Министерстве обороны РФ Единого дня военной приемки.

Выступая на этом мероприятии, глава военного ведомства Сергей Шойгу заявил, что доля современных вооружений и техники в российской армии к концу года должна приблизиться к 72 процентам.

"Здесь предстоит сделать еще немало. Тот задел, который есть, он позволяет быть уверенными в том, что основные задачи будут выполнены. Как и в прошлом году, мы выполним государственный оборонный заказ, промышленность выполнит, в объеме не ниже 99 процентов, как это было в прошлом и позапрошлом годах", - подчеркнул министр.

Он отметил, что поставки вооружений от предприятий российской "оборонки", с одной стороны, должны идти параллельно с подписанием контрактов жизненного цикла. С другой стороны, необходима долгосрочность контрактов на десять лет и более.

Шойгу рассказал ,что большая часть этого вопроса уже отработана с предприятиями, корпорациями и компаниями. "Отработана не только на переговорных площадках, но и в финансовом плане. Таким образом, заложены основы для формирования Государственной программы вооружений до 2033 года", - констатировал он.

Понятно, что любая техника без обслуживания профессионалами - просто груда железа. Поэтому министр анонсировал на Едином дне приемки ежегодный донабор в войска контрактников и офицеров. Теперь военное ведомство ежегодно до 2024 года будет дополнительно набирать около 15 тысяч профессионалов.Шойгу разъяснил, что новые кадры необходимы для управления новейшей техникой, поступающей в войска. "У нас существенным образом изменились подходы к комплектованию экипажей на особо сложную технику, и наш доклад верховному главнокомандующему был поддержан", - сказал Шойгу.

Доля современных вооружений в российской армии к концу года должна приблизиться к 72 процентам

Исходя из новых реалий будут увеличиваться темпы комплектования контрактниками и комплектования офицерами тех должностей, которые мы предполагали комплектовать ближе к 2030 году.

Сергей Шойгу подчеркнул, что это необходимо для того, чтобы "военная техника, которая поставляется, была обеспечена должным образом необходимыми экипажами и необходимыми специалистами". А какую же технику будут эксплуатировать контрактники? На мероприятии рассказали, что до конца года армия должна получить 20 новейших танков Т-14 "Армата". Также в текущем году российские Вооруженные силы должны получить 65 серийных танков Т-90М "Прорыв".

Кроме того, армии передадут 18 разведывательно-ударных беспилотников среднего и тяжелого классов. Также в войска досрочно поставят бригадный комплект комплекса "Искандер-М".

Всего, по словам министра, только в этом году войска получили свыше 200 единиц вооружения, военной и специальной техники. Среди них новейшие самолеты МиГ-35С, вертолеты Ми-8МТПР-1 и Ка-52 "Аллигатор", девять боевых кораблей и катеров, в том числе подлодка "Казань" и ракетный корабль "Грайворон".