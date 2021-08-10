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Рубрика: Власть

Шойгу: Вооружения ритмично поступают в войска, несмотря на коронавирус

Текст: Александр Степанов
Несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом, промышленность и военные смогли организовать ритмичное поступление вооружения в войска. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе единого дня приемки военной продукции в Минобороны.
Фото: Министерство обороны РФ Фото: Министерство обороны РФ
Фото: Министерство обороны РФ

По его словам, единые дни приемки проводятся раз в квартал, чтобы снять нагрузку с конца года. Если этого не делать, то начинается ажиотажная сдача военной продукции разного назначения по всей территории страны всеми предприятиями, всеми заводами.

Он отметил, что за эти годы постепенно военное ведомство вошло в понятный, ясный для промышленности и министерства обороны ритм. "Ритм, который позволяет нам своевременно подготовить кадры для эксплуатации техники и оружия. Подготовить базы хранения, аэродромы, наши порты, причалы и много многое другое", - добавил министр.

Шойгу подчеркнул, что сегодня с уверенностью можно говорить, что достигнут тот уровень синхронизации, который необходим в современных условиях. "Синхронизация, которая позволяет нам своевременно принимать на обучение и выпускать необходимые как офицерские, так и сержантские кадры. Специалистов, необходимых в сегодняшних условиях для современной армии", - отметил министр.

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Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Гособоронзаказ

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