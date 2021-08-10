США не отдадут и не покинут военные объекты в Германии и Бельгии

Американцы, в отличие от России, отказались покидать свои военные объекты и передавать их властям Германии. 31 августа исполнится 27 лет со дня вывода западной группы советских войск с территории бывшей ГДР. Эти события еще свежи в памяти, но что последовало за ними? В результате недальновидных решений тогдашнего руководства СССР, военнослужащие были выведены со всех построенных на немецкой территории объектов фактически в чистое поле, и ФРГ на их обустройство не выделило ни копейки. Совсем иначе действуют сегодня американцы. Президент Джо Байден объявил, что американская армия не намерена ни покидать, ни передавать в распоряжение местных властей расположенные в Бельгии и Германии военные объекты.

Речь идет об объекте в бельгийской коммуне Шевр, Казармах Домери, обслуживающем Верховное командование Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе. А также о нескольких базах в Германии - Бартонские казармы в Ансбахе, Казармы Пуласки в Кайзерслаутерне, Казармы Коулмана в Мангейме, Центр материально-технического снабжения армии США в Пирмазенсе, а также склад Вайлимдорф в Штутгарте и Центр Амелии Эрхарт в Висбадене. Эти мало о чем говорящие неподготовленному человеку названия хорошо известны в экспертных кругах, поскольку эти объекты уже много лет являются составной частью фундамента американского военного присутствия в Европе.

Как сказано в заявлении руководства европейского и африканского командования ВС США, эти военные объекты должны остаться в пользовании Вашингтона, чтобы армия могла "справиться с растущими требованиями на европейском театре военных действий". Вот такой незамысловатой формулировкой американцы перечеркнули обещания, данные Трампом в его бытность главой государства, о передаче этих объектов немцам и бельгийцам. В основном это жилые и различные вспомогательные помещения, ангары для хранения сотен бронетранспортеров, склады и разные административные здания. Вашингтон решил оставить в своем пользовании, а также расширить Центр морального благополучия и отдыха в Кайзерслаутерне, чтобы тот мог без проблем обслуживать возросшее число прибывающих в Европу из Америки военных. Из заявления следует, что многие объекты будут подвергнуты модернизации в соответствии с растущими нуждами Пентагона. Но если немецкая пресса не связывает это решение Белого дома напрямую с "угрозой с Востока", то бельгийские СМИ пишут о том, что эти шаги направлены на демонстрацию силы и сдерживание России.

В июле 2020 года Дональд Трамп объявил, что США выведут почти 12 из 35 тысяч расквартированных в Германии американских военнослужащих. Но уже тогда официальные лица Пентагона, саботировавшие, как потом выяснилось, приказы главы государства, сослались на необходимость долгосрочного планирования таких шагов и фактически ничего не предприняли для реализации планов Трампа. Поэтому нынешняя численность войск США в Германии осталась на прежнем уровне.

Джо Байден задолго до инаугурации объявил, что все планы Трампа в отношении европейских союзников по НАТО будут пересмотрены. В феврале немецкое правительство заявило о твердой поддержке такого разворота со стороны Белого дома. А после июльского визита немецкого канцлера Ангелы Меркель в Вашингтон эксперты уверенно заговорили о начале "новой фазы" отношений в военной сфере между США, Германией и Евросоюзом. Поэтому в настоящее время вопрос о сохранении американского присутствия в Германии уже не стоит - военнослужащие США "прописались" в Германии надолго. Фокус дискуссии теперь смещен в сторону дальнейшего наращивания военного потенциала США в Европе. Кстати, еще в апреле Пентагон переправил в Германию около 500 новых военнослужащих, включая артиллеристов, разведчиков и специалистов по радиоэлектронной борьбе и кибероперациям.

Еще в апреле Пентагон переправил в Германию около 500 новых военнослужащих, включая артиллеристов, разведчиков и специалистов по радиоэлектронной борьбе и кибероперациям

Жители и власти немецких и бельгийских городов и коммун, где расположены планировавшиеся к выводу базы США, не скрывают разочарования. По информации общественной телерадиокомпании земли Бавария BR-24, администрация города Ансбаха и Ансбахский университет еще с 2017 года строили планы и утверждали проекты по строительству и реконструкции Бартонских казарм после ухода звездно-полосатых. В зданиях, в частности, планировалось обустроить общежития для студентов. "Конечно, прискорбно, что этого не произошло. Но мы примем все как есть", - заявил в интервью мэр города Томас Деффнер, являющийся представителем правящего в Германии политического блока ХДС/ХСС.

Четыре года назад немецкая пресса с большой помпой объявила о том, что на месте американской базы площадью более 14 гектаров будет построен "Кампус будущего". Предполагалось, что за счет этого количество студентов возрастет с нынешних 3 до 5 тысяч. Но этим планам, увы, не суждено сбыться, и вместо размеренной студенческой атмосферы и баварской музыки местные жители продолжат жить под звуки военного горна и маршей американских солдат под напевы об удалом дяде Сэме.