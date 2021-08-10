Свыше 8,5 тысячи граждан ФРГ могли получить физраствор вместо вакцины

В Германии более 8,5 тысячи человек могли получить физраствор вместо вакцины от коронавируса, соответствующие результаты расследования обнародованы на сайте округа Фрисландия, входящего в федеральную землю Нижняя Саксония.

Проверка началась после того, как в апреле стало известно, что одна из медработниц вколола шести людям физраствор вместо препарата Pfizer. Она объяснила свои действия тем, что случайно разбила ампулу с вакциной и попыталась скрыть это.

Согласно результатам расследования, не исключено, что медработница в период с 5 марта по 20 апреля вколола физраствор вместо вакцины значительно большему числу людей. На настоящий момент власти насчитали 8 557 человек, получивших плацебо вместо препарата. Теперь им предлагают вакцинироваться повторно.