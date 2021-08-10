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10.08.2021 09:32
Рубрика: Общество

"Театр без границ" - кросс-индустриальный проект для начинающих режиссеров

Биеннале театрального искусства, Фестиваль "Уроки режиссуры" совместно с Федерацией креативных индустрий представляют новый проект - конкурс-лабораторию "Театр без границ". Он впервые пройдет в Москве с 15 сентября по 26 ноября 2021 года. Конкурс направлен на выявление и поддержку начинающих режиссеров и создание кросс-индустриальных театральных проектов. В качестве победителей будут отобраны 3 проекта, которые получат финансирование.

Условия конкурса: Молодые режиссеры, занятые в профессии менее 10 лет, старшекурсники театральных училищ всех городов РФ в период с 20 июля по 30 августа 2021 года направляют на конкурс описание собственного проекта, который соответствует заявленному формату - театра "вне коробки". Он предполагает освоение нетрадиционного пространства (за пределами сцены) и коллаборацию с деятелями другой креативной индустрии - моды, современной музыки, а также использование цифровых решений. Подать заявку необходимо на сайте театрбезграниц.рф

Фото: Предоставлено Федерацией креативных индустрий
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Участие в конкурсе "Театр без границ" позволит режиссеру воплотить смелый творческий замысел и получить обратную связь от признанных мастеров креативных индустрий.

"Важно, что театр существует только в разнообразии. Любые ограничения для него губительны. Единичные формы не выживают, нужны коллаборации, перекрестная работа, фестивали, реализация новых художественных замыслов. Мы будем рады, если режиссеры покажут новые шаги по направлению развития современного театра", - поделилась арт-директор биеннале Ольга Егошина.

"В последние годы в нашей жизни стало так много границ, что сейчас мы используем любую возможность выйти за их пределы. Это новая нормальность. Совместный проект Федерации и биеннале направлен на развитие кросс-индустриального мышления у молодых режиссеров и формирование добавленной стоимости театральных проектов", - отмечает генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь М. Намаконов.

Экспертный совет Лаборатории отберет 12 лучших заявок - их авторы станут победителями первого тура и будут приглашены в Москву на встречу с жюри для презентации и защиты своих проектов. Авторам шести лучших работ будет предоставлена профессиональная помощь для их реализации от партнёров конкурса - представителей разных креативных индустрий. К работе над лучшими проектами подключится целая команда - композиторы, художники по свету, костюмам и другие.

Призовой фонд конкурса - три миллиона рублей. Средства пойдут на обеспечение реализации трех лучших проектов.

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