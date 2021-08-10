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Рубрика: Происшествия

Тимофей Баженов призвал не верить телефонным звонкам из Центробанка

Текст: Анна Полтавцева

Тележурналист заявил, что регулятор контролирует финансовую систему страны, и рядовым россиянам оттуда звонить не станут. Все звонящие, которые представляются сотрудниками ЦБ, на самом деле - обычные мошенники.

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"Самое разумное - положить трубку. Подозрение должен вызывать сам факт того, что вам звонят из Центробанка. ЦБ не влияет на операционную деятельность банков, а значит, звонков от его сотрудников быть не может в принципе. Второе, что должно насторожить - давление со стороны собеседника. Если вы чувствуете, что у вас пытаются уговорами, а то и угрозами, выведать данные банковского счёта или карты, будьте уверены - это мошенники", - сообщил Тимофей Баженов.

Ранее Центральный банк обнародовал данные потерь россиян от действий онлайн-злоумышленников. Только за первый квартал текущего года граждане лишились почти 3 млрд рублей. Эта сумма в 1,6 раза превышает аналогичный показатель прошлого года. Тележурналист Баженов подчеркнул, что с начала января Генпрокуратура зафиксировала свыше 271 тыс. преступлений в киберпространстве - это, по его словам, почти треть всех нарушений закона в нашей стране.

Баженов напомнил, что среди жертв интернет-аферистов оказалось много пожилых и социально незащищённых россиян: 40 тыс. пенсионеров, почти 3,3 тыс. несовершеннолетних и около 1,5 тыс. людей с инвалидностью. Лидер общественного движения предложил ужесточить наказание за киберпреступления. В частности, Тимофей Баженов предлагает трактовать посягательство на социально незащищённых граждан как отягчающее обстоятельство. Также журналист призвал ввести в школах уроки по информационной безопасности для детей.

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