Туры по России с кешбэком за четыре этапа действия программы купили более двух миллионов человек, сообщили в Ростуризме.

Из-за опасений новых ограничений, вводимых на фоне пандемии коронавируса, туристы бронировали путешествия по стране на осень не так активно, как раньше. Потому четвертый этап программы кешбэка решили продлить до конца августа. Представители туриндустрии рассказали читателям "РГ", куда можно отправиться в путешествие осенью.

Покупать туры и бронировать отели можно было на период с октября, а круизы - с сентября по 24 декабря. Туристам вернут 20% стоимости, максимально 20 тысяч рублей.

Туроператоры уверены, что россияне воспользуются дополнительной возможностью забронировать путешествия. Прежде всего осенью есть прекрасная возможность отправиться с кешбэком в санатории.

Популярно санаторно-курортное лечение в Краснодарском крае, Крыму, в Кавказских Минеральных Водах, на Алтае, в Тюменской области и в Подмосковье, говорит представитель туроператора "Алеан". Туристический поток на юге уже спадает, есть возможность насладиться спокойным отдыхом. При благоприятной погоде купаться в Черном море можно даже в октябре.

Еще один вариант - поехать в экскурсионный тур. Популярны прежде всего Санкт-Петербург, маршруты "Золотого кольца". Октябрь - самый востребованный месяц для таких путешествий. На этот период приходится более 60% заявок на туры с кешбэком, говорят туроператоры. Средний чек составляет 52 тысячи рублей.

Туроператоры уверены, что осенью будут популярны туры в санатории и речные круизы

Познавательные путешествия можно совершить и самостоятельно, забронировав гостиницу с кешбэком. По данным сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru, самыми популярными направлениями на осень стали южные - Сочи, Красная Поляна, Ялта, Севастополь, Кавказ - Кисловодск, Пятигорск. Востребованы также Москва, Санкт-Петербург, Калининград и Казань.

Осенью стоит обратить внимание и на круизы. Бронирования такого вида путешествий активно шли и до продления кешбэка. На конец июля уже удалось выполнить прошлогодний объем продаж на сентябрь, отмечают в компании "Круиз.онлайн". Стимулирует спрос программа кешбэка. К тому же цены на осенние круизы всегда ниже, чем летом, а выбор так же велик.

Прежде всего популярны речные круизы выходного дня. Удобно отправиться в короткое путешествие в пятницу после работы с семьей или друзьями и вернуться в воскресенье.

Осенью также популярны круизы по "Золотому кольцу". Растет спрос на южные направления до Астрахани и круизы по Черному морю - люди стремятся продлить себе лето. Востребованы также Карелия и круизы по Ладожскому и Онежскому озерам. Температура воздуха в этом случае не играет большой роли: природные и культурные достопримечательности перевешивают погодный фактор, говорят специалисты.

Летом количество детей среди пассажиров достигало до 30%. Но с началом учебного года в речных путешествиях детей почти нет, за исключением круизов выходного дня. Так что осенние круизы менее ориентированы на отдых всей семьей, этот период специалисты больше советуют пенсионерам.