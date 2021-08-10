Новости

Египет запустит специальные внутренние авиарейсы для туристов 20:56
В России может появиться программа прогнозирования опасных природных явлений 20:54
Власти Египта установят минимальные цены в отелях 20:46
Минобороны РФ будет регулярно проводить учения у границ Афганистана 20:08
Поставки сжиженного газа переориентированы с экспорта на внутренний рынок 19:53
В Якутию вылетел самолет ИЛ-76 для помощи в тушении лесных пожаров 19:46
Губернатор Нью-Йорка уходит в отставку из-за обвинений в домогательствах 19:39
Более 50 банков будут компенсировать бизнесу комиссии за быстрые платежи 19:04
Лукашенко поручил выработать комплекс дополнительных мер против санкций 18:41
В Москве в ночь на среду ожидается "атмосферный фейерверк" 18:40
Карты платежной системы "Белкарт" начнут принимать в России 18:37
В Москве экстренно госпитализирован рэпер Птаха 18:36
Для оказания поддержки семьям с детьми создадут систему одного окна 18:36
МакSим не сможет вернуться к творческой деятельности не меньше года 18:31
В России могут ввести новый способ уплаты налогов для бизнеса 18:23
Чернышенко: К 2030 году прогнозируется рост числа молодых ученых в РФ на 70% 18:14
Эксперт: Афганистану уже осенью угрожает настоящий голод 17:43
Минобороны к концу года получит 20 танков "Армата" 17:42
ЦИК отказал в регистрации списка партии "Российский общенародный союз" 17:34
У экс-сотрудника ФСБ обнаружили виллу в Италии за 4 млн евро 17:26
Латвия ввела режим ЧП на границе из-за наплыва мигрантов 17:14
Самые лихие дозаправки в воздухе собрали на видео 17:06
Вирусолог ждет роста заболеваемости коронавирусом в сентябре 16:58
Шойгу назвал самую страшную угрозу для России 16:58
В Москве объявлено экстренное предупреждение из-за грозы 16:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 9 по 15 августа
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 9 по 15 августа
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
10.08.2021 20:31
Рубрика: Экономика

Куда можно купить тур на осень с кешбэком

Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Неделя № 181(8532)
Туры по России с кешбэком за четыре этапа действия программы купили более двух миллионов человек, сообщили в Ростуризме.
Четвертый этап программы туристического кешбэка стартовал 16 июня и завершится 31 августа. Фото: instagram.com/yakdm/ Четвертый этап программы туристического кешбэка стартовал 16 июня и завершится 31 августа. Фото: instagram.com/yakdm/
Четвертый этап программы туристического кешбэка стартовал 16 июня и завершится 31 августа. Фото: instagram.com/yakdm/

Из-за опасений новых ограничений, вводимых на фоне пандемии коронавируса, туристы бронировали путешествия по стране на осень не так активно, как раньше. Потому четвертый этап программы кешбэка решили продлить до конца августа. Представители туриндустрии рассказали читателям "РГ", куда можно отправиться в путешествие осенью.

Фото: Антон Подгайко/РИА Новости
Названы популярные у россиян направления для путешествий на машине

Покупать туры и бронировать отели можно было на период с октября, а круизы - с сентября по 24 декабря. Туристам вернут 20% стоимости, максимально 20 тысяч рублей.

Туроператоры уверены, что россияне воспользуются дополнительной возможностью забронировать путешествия. Прежде всего осенью есть прекрасная возможность отправиться с кешбэком в санатории.

Популярно санаторно-курортное лечение в Краснодарском крае, Крыму, в Кавказских Минеральных Водах, на Алтае, в Тюменской области и в Подмосковье, говорит представитель туроператора "Алеан". Туристический поток на юге уже спадает, есть возможность насладиться спокойным отдыхом. При благоприятной погоде купаться в Черном море можно даже в октябре.

Еще один вариант - поехать в экскурсионный тур. Популярны прежде всего Санкт-Петербург, маршруты "Золотого кольца". Октябрь - самый востребованный месяц для таких путешествий. На этот период приходится более 60% заявок на туры с кешбэком, говорят туроператоры. Средний чек составляет 52 тысячи рублей.

Туроператоры уверены, что осенью будут популярны туры в санатории и речные круизы

Познавательные путешествия можно совершить и самостоятельно, забронировав гостиницу с кешбэком. По данным сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru, самыми популярными направлениями на осень стали южные - Сочи, Красная Поляна, Ялта, Севастополь, Кавказ - Кисловодск, Пятигорск. Востребованы также Москва, Санкт-Петербург, Калининград и Казань.

Осенью стоит обратить внимание и на круизы. Бронирования такого вида путешествий активно шли и до продления кешбэка. На конец июля уже удалось выполнить прошлогодний объем продаж на сентябрь, отмечают в компании "Круиз.онлайн". Стимулирует спрос программа кешбэка. К тому же цены на осенние круизы всегда ниже, чем летом, а выбор так же велик.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Обозначены сроки продажи льготных билетов на поезда для семей с детьми

Прежде всего популярны речные круизы выходного дня. Удобно отправиться в короткое путешествие в пятницу после работы с семьей или друзьями и вернуться в воскресенье.

Осенью также популярны круизы по "Золотому кольцу". Растет спрос на южные направления до Астрахани и круизы по Черному морю - люди стремятся продлить себе лето. Востребованы также Карелия и круизы по Ладожскому и Онежскому озерам. Температура воздуха в этом случае не играет большой роли: природные и культурные достопримечательности перевешивают погодный фактор, говорят специалисты.

Летом количество детей среди пассажиров достигало до 30%. Но с началом учебного года в речных путешествиях детей почти нет, за исключением круизов выходного дня. Так что осенние круизы менее ориентированы на отдых всей семьей, этот период специалисты больше советуют пенсионерам.

Экономика Туризм Развитие туризма в России

Главное сегодня

В Минобрнауки разъяснили рекомендации по вакцинации от COVID-19 студентов
Путин поручил увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии
В России могут ввести новый способ уплаты налогов для бизнеса
Власти утвердили программы для предустановки на продаваемые в России гаджеты
Россия и Беларусь снизят тарифы на роуминг с осени
Как снизить затраты на отопление загородного дома
Как не стать жертвой мошенников в WhatsАpp