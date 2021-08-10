У экс-сотрудника ФСБ обнаружили виллу в Италии за 4 млн евро

В Московском гарнизонном военном суде проходит слушание по уголовному делу бывших заместителя начальника управления "К" службы экономической безопасности ФСБ РФ Дмитрия Фролова и его подчиненного Андрея Васильева.

Как сообщает РИА Новости, бывшие сотрудники управления "К" ФСБ РФ обвиняются в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным газеты, вскоре начнется обсуждение судьбы имущества Фролова и Васильева. Ранее оно было арестовано для обеспечения интересов потерпевших.

В частности под обеспечительные меры попали объекты недвижимости, вероятно принадлежащие Васильеву и его отцу. Это - земельные участки, дома, машино-места и строения, которые расположены в Московской области. В Истринском городском округе семья Васильевых, по данным Генпрокуратуры, владеет 81 объектом.

Экс-сотрудник ФСБ полковник Фролов владеет одним объектом. Это - четырехэтажный особняк, который расположен на берегу озера Комо в 40 км от Милана. Этот объект, по данным газеты, оценивается в 4 млн евро. Сейчас он находился в стадии реконструкции, туда уже был завезен каррарский мрамор для наружной отделки и окантованная золотом мебель.