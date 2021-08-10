Уругвай с 1 ноября откроет границу для вакцинированных туристов

С 1 ноября Уругвай откроет границу для всех иностранцев, полностью вакцинированных от коронавирусной инфекции. Об этом заявил президент страны Луис Лакалье Поу.

"С 1 ноября разрешим въезд всем иностранцам, которые были привиты и могут представить отрицательный результат ПЦР-теста", - заявил лидер Уругвая во время пресс-конференции, его словам приводит ТАСС.

При этом уже с 1 сентября в республику разрешен въезд тем иностранцам, у которых там есть собственность.

Напомним, границы Уругвая были закрыты для иностранцев с весны прошлого года. На данный момент в республике, где проживают 3,5 миллиона человек, уже привито 65,21 процента населения.