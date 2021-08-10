В Болгарии открыли памятник русскому полководцу Николаю Броку

В болгарском Пазарджике состоялась церемония открытия памятника героя Русско-турецкой войны 1877-1878 годов генералу Николаю Броку.

Ключевыми фигурами, принявшими участие в торжественном мероприятии, стали посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова, экс-президент балканской республики Георгий Пырванов, а также митрополит Пловдивский Николай. Церемония сопровождалось выступлением ансамбля местных вооруженных сил.

Память о Николае Броке, освободителе Пазарджика от Османского ига, жива среди болгар и по сей день. Русский генерал награжден множеством знаков отличия за военные подвиги, среди которых и болгарский орден "Святой Александр" 1-й степени.