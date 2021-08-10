В Большом театре показали "Дон Кихота" в постановке Башкирской оперы

"Дон Кихот" прибыл из Уфы. Это премьера, увидевшая свет рампы дома совсем недавно. И вот спектакль представили на Исторической сцене Большого театра. Оперу Массне поставил и исполнил заглавную роль художественный руководитель Башкирского театра и известный бас Аскар Абдразаков, для которого эта работа стала еще и режиссерским дебютом. За дирижерским пультом - Артем Макаров.

Француз Жюль Массне написал "Дон Кихота" специально для Федора Шаляпина. Мировая премьера состоялась в 1910 году в Монте-Карло. С тех пор эту оперу хоть и нельзя назвать одной из самых популярных, она, естественно, очень любима лучшими басами мира, всегда превращаясь для них в прекрасный бенефис.

Обозначив свой опус как "героическая комедия", композитор таким образом дал редкую свободу режиссерскому творчеству. Аскар Абдразаков прочитал партитуру исключительно в академическом стиле и романтическом ключе, что в современной театральной жизни - краснокнижная редкость. А в интерьерах Исторической сцены Большого театра спектакль и вовсе выглядит музейным экспонатом.

Подобное впечатление подтверждает взгляд на эту оперу художника Ивана Складчикова, чьи не столько декорации, сколько богатые костюмы - натуральные ткани, ручное кружево, много золота, парчи и бархата, делают зрелище роскошным до такой степени, что иногда даже эта визуальность в духе позднего испанского маньеризма доминирует над музыкой. Впрочем, в сказке, воспевающей рыцарство, мечтательность и идеалистический взгляд на жизнь в целом, подобная красота, переходящая в наивность, вполне кстати.

Эта история Дон Кихота кардинально отличается от той, что была написана Сервантесом. Здесь нет той сатиры, на которой настаивал автор, а Дульсинея - не просто дама сердца Рыцаря без страха и упрека. Красавица, богатая мадридская куртизанка, и Дон Кихот - единственный, кто сделал ей предложение и все же был отвергнут. Роскошная Дульсинея, чистый плод фантазии хитроумного идальго, женщина-образ и прекрасная дама из либретто Анри Кина. Ее судьба - дарить запретную любовь каждому, кто пожелает ею завладеть. И, быть может, по сути, она недостойна Дон Кихота. Елена Максимова - приглашенная солистка Венской оперы и Большого театра - специально была позвана на эту постановку в Уфу и прекрасно перевоплотилась в роковую испанку.

Рыцарь Печального Образа у Аскара Абдразакова - абсолютно классический герой, чуть отстранившейся от реальности. И с оттенком усталой обреченности он возвышается над громкой и праздной толпой. Его образ полон мельчайших, характерных деталей и нюансов, что моментально находят отклик в зале. Санчо Панса Владимира Копытова не только верный оруженосец своего рыцаря, которому изредка все-таки удается чуть-чуть пошутить. Но и все же самым пронзительным моментом спектакля становится драматический финал, когда Санчо прощается со своим "добрым господином".

За последние годы - это уже третий визит Башкирского театра в Большой. Прежде в гостях побывали "Аттила" Верди и "Фауст" Гуно. И это очень важно в плане творческого роста и мотивации для российских коллективов иметь шанс показывать на главной сцене России свои лучшие работы. И не в рамках тех или иных фестивалей, в афише которых всегда много событий, а именно, как говорится, в индивидуальном порядке.

Сегодня все больше регионов, где культурная жизнь набирает силу, и коллективы возвращаются на театральную карту страны. Но не все субъекты богаты и могут позволить себе такое благородное, но крайне затратное дело, как субсидирование гастролей своего театра. И если бы федеральное министерство дарило в летнюю межсезонную паузу такую возможность российским театрам не со столичной пропиской это было бы и интересно, и справедливо.