В Германии отменят бесплатные тесты на COVID

Федеральное правительство Германии провело совещание по борьбе с коронавирусом с учетом роста числа случаев заболевания и не очень активной вакцинации. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и главы федеральных земель согласовали новые правила на осень, сообщает немецкое издание Berliner Morgenpost.

В частности, будут отменены бесплатные тесты на коронавирус, за исключением следующих категорий: имеющие заверенные врачом противопоказания к прививке, беременные женщины и дети или подростки.

При этом те, кто не прошел вакцинацию, а это более 30 процентов населения (полностью вакцинированы 55 процентов), подлежат обязательному тестированию в случае, если в регионе в течение семи дней на 100 тысяч населения выявляется более 35 инфицированных коронавирусом, причем справка о негативном результате ПЦР-теста должна быть сделана в последние 48 часов. При этом для посещения крупных мероприятий, а также баров и дискотек, требования могут быть ужесточены.

Как заявила Меркель, такая мера должна простимулировать вакцинацию населения, чтобы достичь 80-процентного уровня. "Поскольку мы уже можем предложить комплексную вакцинацию каждому гражданину Германии, мы прекратим бесплатные тесты для всех граждан с 11 октября", подчеркнула канцлер.

Также остается обязательным ношение масок в транспорте и магазинах, а компании обязаны предлагать сотрудникам, работающим из офиса, не менее двух тестов ПЦР в неделю.

Коронавирусная инфекция в Германии после 11 сентября будет признана "эпидемией национального масштаба", что даст право федеральному правительству издавать прямые распоряжения о тестировании и вакцинации.

Как заявил действующий мэр Берлина Михаэль Мюллер, "осенью непривитым гражданам надо ожидать новых ограничений".