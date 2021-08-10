В Грузии вернули масочный режим

В связи с ростом распространения коронавирусной инфекции правительство Грузии приняло решение вернуть масочный режим.

Со вторника, 10 августа, ношение масок обязательно в открытом и закрытом пространствах, где собираются более 5 человек.

Кроме того, согласно распространенному Координационным советом по борьбе с коронавирусом сообщении, по-прежнему запрещено проведение поминок, свадеб и других массовых мероприятий в объектах общественного питания. В случае нарушения этого правила владелец общепита будет оштрафован на 10 тысяч лари, это почти 238 тысяч рублей.

Кроме того, еще с прошлого года в стране не работают ночные клубы - контроль за выполнением этого ограничения будет усилен.

Отметим, что только за минувшее воскресенье в республике было выявлено 2 236 случаев коронавируса, 44 человека скончались.