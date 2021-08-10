В Иране может появиться русскоязычный телеканал

В Иране обсуждается создание русскоязычного телеканала, об этом 10 августа рассказал посол Ирана в РФ Казем Джалали на дискуссии в Фонде поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова.

По его словам, хотя в Иране есть множество телеканалов на разных языках, русскоязычного среди них нет.

"Мы сейчас ведем беседу с соответствующими руководителями, чтобы русскоязычный канал был создан на территории Ирана", отметил посол.

По его мнению, "в ближайшем будущем с учетом того обещания, которое дал уважаемый руководитель Гостелерадио Ирана, этот проект будет осуществлен".