В Минобрнауки разъяснили рекомендации по вакцинации от COVID-19 студентов

Отсутствие у студента прививки от коронавируса не может быть основанием для недопуска его в общежитие или кампус, заявили в Минобрнауки. Замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев сказал, что из-за разных трактовок рекомендаций министерства, будут проработаны дополнительные разъяснения.

"Недопустимы случаи эксцессов. По каждому случаю мы ведем проверку. Мы готовы в тех учебных заведениях, где безосновательно вводятся какие-то ограничительные или принудительные меры, не просто разъяснять, а применять административные решения" - сказал он во вторник на организованном "Единой Россией" круглом столе, посвященном проблеме вакцинации студентов.

По его словам, в ведомстве "всегда исходили из добровольности вакцинации, хотя, как и все мы, считаем ее одним из необходимых инструментов профилактики распространения инфекции". При этом он подчеркнул, что "преамбула добровольности означает, что никаких изъятий, исключений, ограничений, запретов, в том числе на заселение в общежития, быть не может, и никакие рекомендации этого не предусматривают, они носят общий характер".

В свою очередь ректор МГУ Виктор Садовничий заявил, что университет начнет новый учебный год преимущественно в очном формате и с заселением студентов в общежития. Он также подчеркнул, что не поддерживает запреты для студентов в связи с отсутствием вакцинации, а все занятия будут организованы с соблюдением необходимых норм.

Ранее руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева также выступила против обязательной вакцинации студентов.