В Минприроды заявили о тяжелой обстановке с лесными пожарами

Обстановка с лесными пожарами остается крайне напряженной, заявил глава Минприроды Александр Козлов.

"Площадь горения лесов в этом году больше, чем в прошлом года", - сказал он на федеральном штабе по координации тушения лесных пожаров.

По его словам, огнем охвачено в 1,2 раза больше территории, чем годом ранее. Причем, в 90% случаях крупные возгорания регистрируются в Дальневосточном федеральном округе, преимущественно - в Якутии.

Между тем, Минприроды разработало проект приказа, согласно которому пожары в российских лесах будут тушить по-новому. Сейчас документ проходит общественное обсуждение. Планируется, что он устранит недостатки действующих нормативов противопожарного обустройства лесов. В частности, в них появятся наблюдательные вышки для автоматизированного обнаружения пожаров, площадки для приземления самолетов и вертолетов, тушащих огонь с воздуха. Помимо этого, лесные дороги для пожарных будут строить с подъездами к рекам и озерам и так, чтобы до места возгорания можно было доехать не более чем за три часа. В местах без естественных водоемов оборудуют искусственные.