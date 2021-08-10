В Минсельхозе оценили, ждать ли нам дефицита гречки и других круп

В 2021 году в России не ожидается дефицита гречки, однако с пшеном, рисом и овсянкой ситуация выглядит неоднозначной, следует из данных Минсельхоза, Росстата и отраслевых экспертов.

В Минсельхозе "РГ" сообщили, что в 2021 году производство основных крупяных культур, по прогнозам ведомства, превысит уровень прошлого года.

"Текущие объемы производства позволяют удовлетворять спрос предприятий переработки и полностью обеспечивать потребности населения в основных видах круп", - заверили в министерстве.

В частности, для сохранения стабильных цен в этом году на 12,1% увеличились посевные площади под гречихой - до 975,9 тыс. га.

"Это позволит нарастить объемы производства и сформировать значительную сырьевую базу для перерабатывающей промышленности", - считают в Минсельхозе.

Между тем, по данным Росстата, в этом году произошло резкое сокращение площадей под просо (сырье для производства пшенки) - минус 32,6%. Овсом засеяно на 3,9% меньше, чем в прошлом году.

В уходящем крупяном сезоне на внутреннем рынке гречка дорожала на фоне роста мировых цен и активного экспорта крупы. Власти даже ввели запрет на экспорт гречки до конца августа 2021 года. Тогда как пшено, наоборот, стало одним из немногих товаров, которые дешевели в прошлом году, отмечают в экспертно-аналитическом центре агробизнеса "АБ-Центр". Поэтому аграрии увеличили посевы маржинальной гречихи и снизили посевы проса, которое приносит меньший доход. Теперь из-за резкого сокращения площадей просо, наоборот, станет одним из наиболее дорогих и маржинальных товаров, считают в "АБ-Центре".

"Многие хозяйства сеют просо по остаточному принципу, зачастую отдавая предпочтение более маржинальным, на их взгляд, культурам. В итоге в отдельные годы случается значительный недосев проса в сравнении со средними многолетними значениями. Это вызывает резкое сокращение валовых сборов и взлет цен как на саму культуру, так и на вырабатываемое из него пшено", - поясняет заместитель генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка Ирина Глазунова.

А сокращение посевов овса - долгосрочный тренд, отмечает она. Так, в конце 80-х-начале 90-х годов прошлого века они превышали 9 млн га, в конце 90-х - 5 млн га, в среднем за 2000-2002 годы засевали 4,5 млн га. Овес реже стали использовать на корм животным. При этом одновременно производители овсяной крупы и хлопьев в уходящем крупяном сезоне (да и не только) испытывали острый дефицит качественного продовольственного овса. Аналогичная ситуация может повториться и в сезоне 2021/22, считает эксперт.

Но если пшено в структуре потребления круп россиян занимает только 7%, и сокращение его производства можно легко пережить, то доля риса составляет более 40%. Это основная крупа для россиян - гречка занимает второе место с долей в 32%, рассказали "РГ" в NielsenIQ. А посевы риса в этом году тоже сократились на 4,9%, следует из данных "АБ-Центра".

После напряженной ситуации с водообеспечением в Краснодарском крае в прошлом году некоторые хозяйства отдали предпочтение выращиванию менее влагоемких культур, поясняет Ирина Глазунова.

"Однако в новый сезон рынок риса вступает со значительными запасами сырца и крупы, что должно полностью покрыть внутренние и экспортные потребности", - подчеркивает она.

По данным NielsenIQ, с июля прошлого года по июнь 2021 года потребление круп в России снизилось на 12,9%. Тогда как потратили на их покупку россияне на 4,4% больше средств в сравнении с аналогичным периодом годом ранее. Больше всего просели продажи кускуса (почти на треть), продажи гречки снизились на 19,6% в натуральном выражении. Выросли продажи только других круп (в том числе овсянки) - на 4,8% и булгура - на 3,6%.