В Минске состоялся "Большой разговор" Александра Лукашенко с прессой

Пресс-конференция президента Беларуси Александра Лукашенко, похожая скорее на диалог с прессой и представителями общественности, в этом году поставила рекорд, прямой эфир длился 8 часов 15 минут. Сам глава государства, да и все участники стремились поговорить, что называется, без купюр. В дискуссии помимо местных и зарубежных журналистов приняли участие белорусские и зарубежные эксперты, а также блогеры, и, по традиции, весь кабинет министров Беларуси.

По мнению лидера Беларуси, за последний год страна достойно прошла серьезную проверку на национальное единство. Лукашенко подчеркнул, что государство не просто продолжило жить в нормальном ритме, но несмотря на пандемию, преуспела в экономическом развитии. Чтобы не быть голословным, президент вызвал с докладом министра экономики Беларуси Александра Червякова, разложившего по полочкам основные экономические показатели республики за последний год, которые вселяют уважение. Белорусская промышленность увеличила объем производства на 10 процентов. Республика получила более четырех миллиардов долларов экспортной выручки, обеспечив прирост внешнеторгового сальдо, которого не наблюдалось последние восемь лет. Лукашенко отметил, что это стало возможным благодаря тому, что страна не стала закрываться на локдаун. Выросли на 14 процентов зарплаты белорусов в сравнении с уровнем прошлого года.

В ходе разговора с Лукашенко затрагивались международные вопросы. Александр Григорьевич напомнил, поскольку мероприятие проходило в Доме независимости, что именно в Минске были подписаны известные соглашения, остановившие кровопролитие, или "мясорубку", как выразился президент, на Донбассе. Лукашенко подтвердил, что тогдашний президент Украины Петр Порошенко осознанно принял решение подписать Минские соглашения.

Немного позже, отвечая на вопрос о возможности введения ответных санкций со стороны Беларуси в адрес Украины, а также стран Прибалтики, Лукашенко припомнил Киеву "подленькое" поведение в отношении Минска, отметив, что Киев выгодно приобретает топливо и электроэнергию в Беларуси, но при этом занимается критикой белорусского государства.

Прошлогодние протесты в республике были одной из ключевых в ходе состоявшегося разговора. Если подвести некий итог сделанных Лукашенко заявлений, а также выступлений экспертов, то получается, что у руководства, элит и населения республики произошло переосмысление не только основ собственной государственности, но также роли и места Беларуси на "мировой шахматной доске". "Беларусь находится на перекрестке дорог. Если бы мы во время протестов проявили слабину, нас бы исполосовали... В результате началась бы новая мировая война. Я понимал, что на другой стороне штыки точат, поэтому поднял армию, вывел "Полонез". Одна моя команда и мы бы нанесли удар, но они не перешли черту. Если бы произошло иначе, Россия бы никогда не отступила и не потеряла Беларусь. Началась бы заваруха, а это ядерная держава. Вот от чего мы тогда ушли", - подвел черту под международным значением прошлогодних событий белорусский лидер.

Находившиеся в зале отметили, однобокие словно под копирку вопросы западных коллег из CNN, BBC, Sky News, The New York Times и других. Лукашенко долго и детально отвечал, отстаивая свою позицию. Разговор с президентом Беларуси получился действительно большим, и все озвученные главой государства тезисы, а также мысли участников встречи невозможно уместить на газетную полосу. Впрочем, полная запись состоявшегося эфира доступна на самых различных платформах. Основную же мысль прошедшей беседы подвел сам президент. "Беларусь - это святое место, если что-то здесь случится, быть войне... Ничего вы с нами не сделаете. Будет так, как надо для белорусского народа", - заявил он в самом финале, очертив тем самым смысл ключевого урока, который белорусская власть и граждане вынесли из прошлогодней попытки государственного переворота.

Между тем

Незадолго до завершения пресс-конференции Лукашенко стало известно, что президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении Беларуси. Немногим ранее о введении новых ограничительных мер объявили Британия и Канада. Белый дом заявил, что действия белорусских властей несут "необычайно чрезвычайную угрозу" Вашингтону. США наложили ограничения на 21 белорусскую организацию, а также на 23 граждан республики. Санкции коснутся энергетики, военно-промышленного сектора, калильной промышленности, а также Национального олимпийского комитета Беларуси.