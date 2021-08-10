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В Москве экстренно госпитализирован рэпер Птаха

Новости
    10.08.2021, 18:36
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Сорокалетний рэпер Давид Нуриев, выступающий как Птаха, экстренно госпитализирован в Москве.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Согласно KP.RU, музыкант был доставлен на скорой в ГКБ имени Давыдковского вчера вечером.

Уточнено: рэпер пожаловался медикам на острую боль в животе. И те выявили у исполнителя холецистит - воспаление желчного пузыря.

По информации от источника издания, сейчас Птаху готовят к операции

Фото: youtube.com/ НТВ
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Птаха, также известный как Зануда, родился в 1981 году в Баку. Первый сольный альбом выпустил в 2009-м.

Снялся с Тимати и Алексеем Чадовым в комедийной мелодраме "Жара", где сыграл вора Давида.

Напомним, что некоторое время назад Птаха стал жертвой нападения со стороны коллег по жанру.

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