В Португалии от коронавируса умерла семья противников вакцинации

В Португалии от коронавирусной инфекции умерла целая семья противников вакцинации. Об этом The Guardian рассказал родственников погибших Фрэнсис Гонсалвеш.

По его словам, его родители и брат заразились COVID-19 и скончались в течение недели, хотя были здоровыми людьми - соблюдали диету, занимались спортом. Попрощаться Гонсалвеш успел только с матерью.

Мужчина выразил надежду, что его печальный опыт подтолкнет граждан сделать прививку.

Ранее премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил, что в стране началась "четвертая волна" COVID-19. По этой причине власти приняли решение ввести в ряде районов комендантский час.