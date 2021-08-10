В Роскачестве рассказали, чего нельзя делать с зависшим компьютером

При зависании компьютера нельзя многократно нажимать на кнопки. Об этом рассказал старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

"Каждое нажатие клавиши на клавиатуре еще больше нагружает зависшую программу", - сказал он в интервью радио Sputnik.

Кузьменко пояснил, что таким образом создаются новые запросы, которые система отправляет в зависшую программу, а отклик получить не может. По его словам, нужно попробовать подождать, и если ничего не происходит - перезагрузить компьютер. Правда, если у него не хватает мощности, перезапуск не поможет. В этом случае, потребуется обновление "железа". Так, если запустить современные программы на компьютерах десяти-пятнадцатилетней давности, то они будут очень сильно тормозить и зависать.

"И быстродействие, и ресурс самого устройства всегда упираются в мощность, поэтому "железо" и программное обеспечение нужно держать в актуальном состоянии", - подчеркнул Кузьменко.