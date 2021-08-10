В России снизился средний лимит по кредитным картам

Средний лимит по кредитным картам в России в июне составил 71,6 тысячи рублей. Об говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По данным аналитиков, в июне 2021 года средний размер лимита по выданным кредитным картам по сравнению с маем снизился на 0,8%.

При этом по сравнению с июнем 2020 года показатель вырос на 11,8% (год назад средний лимит составлял 64 тысячи рублей).

"Этот сегмент розничного кредитования развивается достаточно динамично, что, прежде всего, связано с технологичностью и удобством кредитных карт. Здесь банки могут эффективно управлять кредитным риском с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, а заемщики получают привлекательные условия по "кредиткам" (льготный период по оплате процентов, кэшбэк и т.д.)", - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.