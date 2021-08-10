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Текст:   Елена Манукиян 
14:30 10.08.2021

В Росстате объяснили, как перепись поможет решить жилищный вопрос россиян

Фото: Егор Алеев/ТАСС Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Новые обезличенные данные предстоящей переписи позволят увидеть, как меняется площадь и состояние жилых домов, условия проживания граждан в регионах и муниципалитетах, рассказал заместитель главы Росстата Павел Смелов.

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
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"Вместе с данными о численности и половозрастном составе населения эти сведения позволят региональным властям точнее планировать строительство жилья, социальных объектов, коммуникаций, улучшать качество проживания людей в своих домах и квартирах", - пояснил он, выступая на круглом столе, посвященном Всероссийской переписи населения 2021 года в Петропавловске-Камчатском.

Между тем, по результатам последней переписи населения 2010 года известно, что в среднем домохозяйство в стране состоит из трех человек, на одного жителя отдельной квартиры приходится 17 квадратных метров площади, а на одного жителя частного дома - 21 квадратный метр площади. Чаще всего в отдельных квартирах живут не в крупных городах, а на Севере, в том числе на Камчатке, Мурманской и Магаданской областях. Отдельные дома более распространены в сельскохозяйственных и менее урбанизированных, более традиционных регионах, в частности, Северного Кавказа.

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года с применением цифровых технологий. Впервые россияне смогут самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале госуслуг, это можно будет сделать с 15 октября по 8 ноября. При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров. Бумажные переписные листы будут использоваться только в случаях крайней необходимости.

В Росстате напомнили, что документы для участия в переписи не требуются, переписные листы заполняются исключительно со слов граждан.

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