Новости

Минск: Система защиты границы соответствует требованиям дня 16:34
В Минске покажут спектакль "Счастье у каждого свое" 16:34
Сенатор: США навязчиво напоминают миру о своей суперсиле 16:28
В сирийском порту Латакия из-за взрыва загорелось судно 16:22
В Санкт-Петербурге создали копию Тихвинской иконы для Казахстана 16:21
В Москве и области продлен желтый уровень погодной опасности 16:16
Свыше 8,5 тысячи граждан ФРГ могли получить физраствор вместо вакцины 16:15
Шойгу: Минобороны РФ нужен самолет L-410 на поплавковых шасси 16:09
ВКС России получат четыре истребителя Су-57 до конца года 15:55
В Совфеде прокомментировали продление выдачи бесплатных лекарств сердечникам 15:50
На НТВ анонсировали новое музыкальное шоу с Родригезом и Батрутдиновым 15:47
В Сан-Марино оценили почти 100-процентную эффективность "Спутника V" 15:47
Названо имя нового главного тренера ФК "Урал" 15:38
На танкере в сирийском порту произошел пожар 15:37
Инспекторов ФАС не пустили в административное здание ЦУМа 15:20
Россия и Беларусь снизят тарифы на роумнинг с осени 15:15
Шойгу анонсировал ежегодный донабор контрактников и офицеров 15:14
Шойгу рассказал о планах по оснащению армии современным оружием 15:12
Синоптик рассказал, как долго в Москве продлятся дожди 15:06
Движение для автомобилей полностью открыли на мосту в Южном Тушино 14:59
Юрий Матвеев покинул пост главного тренера ФК "Урал" 14:55
Умерла актриса Ляля Боброва 14:51
Отец Лионеля Месси подтвердил, что сын переходит в "ПСЖ" 14:36
Кинематографисты поддержали Джонни Деппа после выигранного им суда 14:33
В Росстате объяснили, как перепись поможет решить жилищный вопрос россиян 14:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 9 по 15 августа
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 9 по 15 августа
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
10.08.2021 15:47
Рубрика: В мире

В Сан-Марино оценили почти 100-процентную эффективность "Спутника V"

Текст: Константин Волков
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи

Вакцина против коронавируса российского производства "Спутник V" показала почти 100-процентную эффективность по итогам исследований, проведенных властями республики Сан-Марино и римского Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани.

После вакцинации "Спутником V" у всех жителей Сан-Марино есть антитела

"В Сан-Марино исследования пока сосредоточены на измерении уровня антител через 21 день после введения первой дозы, а затем через 21 день после введения второй дозы вакцины. По предварительным результатам, которые были получены на основе данных более чем 5 тысяч человек, после второй дозы у более чем 99 процентов участников исследования выработались антитела", цитирует ТАСС слова представителя Института по социальной безопасности Сан-Марино Франко Кавалли.

Исследование продолжается, и теперь институт в Риме должен провести качественный анализ антител.

В настоящее время обе дозы "Спутник V" получили около 20 тысяч граждан Сан-Марино, это порядка двух третей населения республики, а также - 840 туристов из разных стран мира. Первая партия "Спутник V" была доставлена в Сан-Марино, которая не входит в состав ЕС, 23 февраля.

В мире Европа Сан-Марино Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

В Минобрнауки разъяснили рекомендации по вакцинации от COVID-19 студентов
Путин поручил увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии
Россия и Беларусь снизят тарифы на роумнинг с осени
Посольство РФ: Военные США находятся в Сирии незаконно
Инфекционист назвал симптомы постковидного синдрома
Почему полицейские американского Капитолия увольняются
Возвращение первого президента Кыргызстана стало зеркалом цветных революций