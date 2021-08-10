В Сан-Марино оценили почти 100-процентную эффективность "Спутника V"

Вакцина против коронавируса российского производства "Спутник V" показала почти 100-процентную эффективность по итогам исследований, проведенных властями республики Сан-Марино и римского Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани.

"В Сан-Марино исследования пока сосредоточены на измерении уровня антител через 21 день после введения первой дозы, а затем через 21 день после введения второй дозы вакцины. По предварительным результатам, которые были получены на основе данных более чем 5 тысяч человек, после второй дозы у более чем 99 процентов участников исследования выработались антитела", цитирует ТАСС слова представителя Института по социальной безопасности Сан-Марино Франко Кавалли.

Исследование продолжается, и теперь институт в Риме должен провести качественный анализ антител.

В настоящее время обе дозы "Спутник V" получили около 20 тысяч граждан Сан-Марино, это порядка двух третей населения республики, а также - 840 туристов из разных стран мира. Первая партия "Спутник V" была доставлена в Сан-Марино, которая не входит в состав ЕС, 23 февраля.