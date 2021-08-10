В соцсетях развернулась дискуссия о фото Толстого, Чехова и Горького

Снимок был сделан в Крыму, в Гаспре, на террасе виллы графини Паниной, где Толстой лечился от сразу нескольких тяжелых болезней и едва не умер.

Вы найдете его и в интернете, и в авторитетном издании "Толстой в жизни" - прекрасном альбоме фотографий Толстого, подготовленном Государственным музеем Л. Н. Толстого в Москве, и в множестве книг, где приводятся самые известные фотоснимки мирового гения, одного или в окружении родных и близких.

Но есть и другое фото того же года, на том же самом месте. Толстой и Чехов здесь сидят в тех же самых позах. Но неожиданно на снимке появляется третье лицо - входивший тогда в моду писатель Максим Горький. Вот этот снимок.

Фото: Государственный музей Л. Н. Толстого

На самом деле это одна и та же совместная фотография Толстого и Чехова. Невозможно предположить, что даже ради уважаемого ими молодого Алексея Максимовича они бы еще раз приняли те же самые позы, чтобы сняться в них вместе с ним. Ни Чехов, ни Толстой не были позерами. Горький... иногда бывал. Есть немало снимков Горького, где он явно "играет" какую-то роль. Горький вообще был очень артистичный человек, о чем не все знают, думая, что это был просто "пролетарский писатель".

Вот и здесь Горький стоит весьма "картинно", панибратски положив руку на плечо Льва Николаевича.

Но стоял ли он там - вот вопрос?

Серьезные исследователи жизни Льва Толстого прекрасно знают, что в Крыму Горький не снимался с Толстым. Они встречались - это да. Но ни о каком совместном снимке не могло быть и речи. Толстой вообще крайне редко снимался с другими писателями, даже с теми, кто посещал усадьбу Ясная Поляна. Единственный снимок Горького с Толстым сделала жена Толстого Софья Андреевна в 1900 году, именно в Ясной Поляне. Она заставила двух гениев встать рядом, понимая, что эта фотография переживет века. Вот она.

Фото: Государственный музей Л. Н. Толстого

В Крыму же Толстой позволил сделать только снимок с Чеховым, которого он необыкновенно ценил - даже не столько как писателя, а как приятного ему человека. Когда у Чехова в Москве пошла горлом кровь, Толстой был первым, кто навестил больного в клинике. Когда Толстой в Гаспре был в тяжелом состоянии, Чехов первым приехал к нему из Ялты.

Но как же возник "тройной" снимок? Опять же серьезные толстоведы знают, что это всего лишь фотомонтаж. В советские годы он широко тиражировался, потому что Горький был признан главным писателем СССР и поставить его рядом с Толстым и Чеховым было "правильно". Но когда возник этот фотомонтаж?

Алексей Портанский пишет: "Мое фото взято не из интернета - это реальный снимок, которым я располагаю и который достался мне в наборе дореволюционных открыток от моей бабушки 1900 г. р. Знаю, что она собирала эти открытки до замужества, которое произошло в 1919 г. То есть практически все они дореволюционные. Вряд ли в те времена кому-то потребовалось вмонтировать пролетарского писателя в компанию к Толстому и Чехову. Да и техника фотомонтажа в те времена была совсем не такой совершенной, как сегодня".

Тогда я обратился за комментариями к ведущим специалистам ГМТ Людмиле Викторовне Калюжной и Марине Григорьевне Логиновой. Они подтвердили, что, да, это реальная открытка начала ХХ века, которая широко продавалась еще до революции. Но это, тем не менее, фотомонтаж. Повинен в нем не Горький, а те, кто тиражировали эти открытки и хорошо на них зарабатывали. Толстой, Чехов и Горький были самыми знаменитыми писателями того времени. Как сказали бы сегодня, они были "звездами". И поставить их рядом было просто выгодно и прибыльно…

Что и было сделано, без ведома троих. Вот такая история одной (все же одной!) фотографии.