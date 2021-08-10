В Софии вводят новые ограничения из-за COVID-19

Со среды в столице Болгарии вступают в силу новые ограничительные меры. Такое решение связано с резким скачком числа установленных случаев заражения коронавирусом.

Как рассказал начальник софийского департамента здравоохранения Данчо Пенчев, рестораны, театральные залы и спортивные центры смогут заполняться лишь на 30%. Рабочий день всех заведений, в том числе ночных клубов, должен завершаться в 11 вечера. При этом, если весь персонал объекта составляют вакцинированные или недавно переболевшие COVID-19, им не придется носить маски.

Пенчев также отметил, что уже действующие в Софии правила зачастую нарушаются. "Мы не можем следить за каждым человеком, как охранники, и проверять, постоянно ли он соблюдает меры безопасности. Это вопрос самоуважения", - заявил он.

За последние сутки в Болгарии выявили 774 случая заболевания коронавирусом. Общее их число в республике с населением в семь миллионов человек превышает 420 тысяч. К концу августа в стране ожидают четвертую волну COVID-19.