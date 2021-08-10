В Союзном государстве достигнуто признание документов о вакцинации против COVID-19

Взаимное признание документов о вакцинации против COVID-19 в России и Беларуси стало одним из итогов заседания Группы высокого уровня Совмина Союзного государства.

Оно состоялось накануне в формате видеоконференции под сопредседательством посла РБ в Российской Федерации Владимира Семашко.

Кроме того, уточняет БЕЛТА, ссылаясь на информацию посольства, была достигнута договоренность об окончании опытной эксплуатации каналов связи в условиях снижения ставок интерконнекта на роуминговый трафик на пространстве Союзного государства и начале "применения комфортных тарифов для роуминговых абонентов Беларуси и России с 1 сентября 2021 года на постоянной основе".

В повестку заседания были также включены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая "условия поставок белорусского лифтового оборудования, доступа радиоэлектронной продукции к государственным закупкам в России, создания единой системы определения уровня локализации автомобильной и специализированной техники, производимой в обеих странах и снятие ограничений на поставки щебня гранитного".

Достигнута договоренность и по новым направлениям взаимодействия, включая признание электронной цифровой подписи в электронном документе и обеспечение юридической силы электронных документов при трансграничном информационном взаимодействии в рамках Союзного государства. Были обсуждены и вопросы кооперации деловых партнеров в области микроэлектроники и условиях применения электронной компонентной базы белорусского производства в России, сообщает агентство.