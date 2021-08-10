В Совфеде прокомментировали продление выдачи бесплатных лекарств сердечникам

После операций пациентам с рядом сердечно-сосудистых заболеваний требуется длительное медикаментозное сопровождение, поэтому продление выдачи им бесплатных лекарств до двух лет более чем оправдано, иначе успехи хирургов сводятся на нет. Такое мнение высказал член Комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

Постановление правительства вступило в силу 10 августа. Получать препараты два года смогут пациенты, которые встали на учет с 1 января 2021 года в связи с инфарктом, острым нарушением мозгового кровообращения и после некоторых операций на сердце.

"Одного года для медикаментозного сопровождения такого рода больных не достаточно. Это было бы слишком маленьким сроком, чтобы убедиться и закрепить результат, которого все ждут, особенно пациенты. Поэтому рекомендации были направлены в правительство с увеличением этого периода хотя бы еще до двух лет. Хотя в общем-то может нужен еще более длительный срок - до трех лет, как некоторые специалисты считают", - сказал Круглый в эфире телеканала "Вместе-РФ".

Сенатор напомнил, что о проблеме шла речь на одном из "круглых столов" в Совфеде. Тогда парламентарии обратились в правительство и Минздрав.

По мнению Круглого, необходимо расширить список заболеваний и включить в него ишемическую болезнь сердца и хроническую сердечную недостаточность.