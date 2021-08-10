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В WhatsApp исправили раздражающую ошибку

Текст:   Антон Благовещенский
10.08.2021,  
18:02
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Разработчики WhatsApp выпустили новую версию приложения для устройств на базе Android, в которой исправили ошибку, возникающую при загрузке старых сообщений в чате.

Так, в версиях WhatsApp 2.21.16.9 и 2.21.16.10 пользователи при попытке просмотреть более старую переписку сталкивались с тем, что сообщения не могли загрузиться - вместо них постоянно демонстрировался значок "в процессе". Теперь с такой проблемой пользователи Android больше сталкиваться не будут.

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Примечательно, что сбой, по всей видимости, обошел стороной iOS-версию WhatsApp - в списке исправлений и нововведений ничего не сказано об устранении данной ошибки.

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