В WhatsApp исправили раздражающую ошибку

Разработчики WhatsApp выпустили новую версию приложения для устройств на базе Android, в которой исправили ошибку, возникающую при загрузке старых сообщений в чате.

Так, в версиях WhatsApp 2.21.16.9 и 2.21.16.10 пользователи при попытке просмотреть более старую переписку сталкивались с тем, что сообщения не могли загрузиться - вместо них постоянно демонстрировался значок "в процессе". Теперь с такой проблемой пользователи Android больше сталкиваться не будут.

Примечательно, что сбой, по всей видимости, обошел стороной iOS-версию WhatsApp - в списке исправлений и нововведений ничего не сказано об устранении данной ошибки.