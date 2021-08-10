ВКС России за полгода получили около 30 самолетов и вертолетов

Воздушно-космические силы (ВКС) России в первой половине 2021 года получили от оборонных предприятий около 30 самолетов и вертолетов. Об этом заявил во вторник в ходе Единого дня приемки военной продукции замминистра обороны РФ Алексей Криворучко. По его словам, в интересах ВКС поставлены 2 новых и 3 отремонтированных самолета, 8 новых и 14 прошедших ремонт боевых вертолетов.

В ВКС также поставлены 2 комплекса с беспилотными летательными аппаратами "Форпост-Р", 12 новых и 15 отремонтированных радиолокационных станций различного назначения, более 32 тысяч единиц авиационных средств поражения.

О поставке в войска шести боевых разведывательных ударных вертолетов Ка-52 на мероприятии доложил исполняющий обязанности управляющего директора ПАО "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" Андрей Семенов. По его словам, с учетом опыта боевого применения в Сирии в конструкцию систем вертолета были внесены "соответствующие изменения, которые позволили расширить боевые возможности". "Так, модернизация математического обеспечения блока "Багет №3" позволила увеличить дальность применения средств поражения противотанковой управляемой ракеты "Вихрь-1" свыше 8 км", - уточнил он.

В текущем году, по словам Семенова, запланирована поставка еще восьми боевых вертолетов Ка-52. Все вертолеты в настоящее время находятся на завершающих стадиях производства и испытаний.

Гендиректор Уральского завода гражданской авиации Вадим Бадеха, в свою очередь, рассказал о поставке двух комплексов с шестью беспилотными летательными аппаратами (БЛА) "Форпост-Р". По его словам, еще два комплекса будут поставлены до конца текущего года.

Ранее министр обороны генерал армии Сергей Шойгу поручил заключить долгосрочный контракт на производство беспилотных летательных аппаратов.