Владимир Путин заявил о планах поддержки аграриев

Сейчас рассматриваются разные варианты поддержки села, хотя в этом году финансирование программы и так хорошее. Об этом заявил президент на встрече в Кремле с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.

"У нас приличное финансирование на поддержку села в этом году", - прокомментировал просьбу расширить программу поддержки аграриев на 6 млрд рублей Владимир Путин.

"Рассматриваем различные варианты, в том числе связанные не только с поддержкой самого сельхозпроизводства. Вы же знаете, там объемы большие, сотни миллиардов, на социальное развитие. И, кстати говоря, дополнительные средства на мелиорацию будут - по 7 млрд ежегодно", - сообщил он.

"Прошлый год был засушливый - все, кто работал на мелиорации, имели очень хороший экономический результат. Дальше их переложить в продукцию из-под мелиорации в переработку", - заметил губернатор, добавив, что речь идет о картофеле, моркови, луке и кукурузе. "И чтобы цены держались", - сказал президент. "Чем больше будем производить, тем больше будем получать", - заключил Владимиров.