Во сколько обойдется России новый налог Евросоюза

Суммарные потери российского экспорта от ввода в Евросоюзе трансграничного углеродного налога (ТУН - системы сбора платежей за выбросы углерода при производстве товара) за десять лет, с 2026 по 2035 год, составят 8,8-38 млрд евро. Разброс большой, расчеты сделаны разными компаниями на основе опубликованных Европарламентом предварительных правил пограничного углеродного регулирования (Carbon Border Adjustment Mechanism - CBAM), но все они сходятся в одном - параметры ТУН ниже ожидаемого затронут экспорт из нашей страны. По крайней мере, на первых порах действия механизма трансуглеродного регулирования (ТУР).

Параметры еще могут быть скорректированы, окончательные выводы делать рано, но предварительные уже пора. Пока максимально от действия ТУН пострадают российский экспорт продукции черной и цветной металлургии, производство минеральных удобрений и поставки в Европу электроэнергии. В исследовании компании KPMG указывается, что нагрузка на экспорт продукции черной металлургии может увеличиться с 557 млн евро в 2026 году (когда ТУН должен заработать) до 3,9 млрд евро в 2035 году, на экспорт алюминия и изделий из него - с 43 млн до 385 млн евро, минеральных удобрений - с 1 млн до 483 млн евро.

Менее всего трансуглеродный сбор за 10 лет вырастет для экспорта электроэнергии - с 118 млн до 224 млн евро ежегодно. Суммарное климатическое бремя на экспорт товаров из нашей страны будет увеличиваться с каждым годом с 718 млн в 2026 году до 2,6-5,2 млрд евро в 2035 году. Но как отметил управляющий директор и партнер BCG Антон Косач, решение о включении в CBAM отраслей нефтехимии и нефтепереработки еще не принято, и если эти отрасли попадут под действие ТУН, российские экспортеры будут платить ежегодно в общей сложности около 5,5-11,7 млрд долларов (4,7-9,9 млрд евро) к 2030 году.

Наиболее оптимистичен прогноз ИГ "Петромаркет". В нем потери российских экспортеров за десять лет оцениваются в 760 млрд рублей (8,8 млрд евро). Но подчеркивается, что ТУР вызовет рост цен на продукцию попадающих под его действие отраслей, компенсируя экспортерам, как минимум, 650 млрд рублей (7,5 млрд евро), что покроет 86% потерь от уплаты сбора. Весьма вероятно, что рост цен будет еще более заметным, что вовсе исключит негативный эффект от взимания сбора, считают аналитики.

Максимальные потери по отраслям "Петромаркет" оценивает в среднем в два раза меньше, чем BCG и KPMG, так как считает, что основную опасность для нашей страны представляет не сам ТУН, а риск лишиться Европы как рынка сбыта.

Рост цен на облагаемую углеродным налогом продукцию снизит потери экспортеров на 86%

В BCG полагают, что правительству для минимизации потерь от ТУН следует разработать базу стандартов измерения и отчетности по выбросам парниковых газов, механизмы и цели по снижению выбросов, а также обеспечить прозрачность этой системы для ее участников и наблюдателей. Кроме этого необходимо создать внутренний механизм регулирования "углеродного рынка" и синхронизации его параметров с международными стандартами. А для этого потребуется на первых порах поддержать стратегические отрасли экономики.